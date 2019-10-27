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C сегодняшнего дня в Гомеле снова включают отопление
28.10.2019 11:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С сегодняшнего дня в Гомеле начнут включать отопление, сообщили в горисполкоме.
Напомним, из-за установившейся теплой погоды отопление 14 октября в Гомеле
А потому городские власти приняли решение о подачи тепла в жилфонд, общежития, гостиницы, учебные учреждения, общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты.
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Напомним, из-за установившейся теплой погоды отопление 14 октября в Гомеле отключили.
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