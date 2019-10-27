C сегодняшнего дня в Гомеле снова включают отопление

Источник материала: Tut.by

С сегодняшнего дня в Гомеле начнут включать отопление, сообщили в горисполкоме.

Напомним, из-за установившейся теплой погоды отопление 14 октября в Гомеле отключили . С завтрашнего дня передают похолодание , синоптики не исключают даже минусовую температуру и снег.

А потому городские власти приняли решение о подачи тепла в жилфонд, общежития, гостиницы, учебные учреждения, общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты.