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Студентам БНТУ запретили выходить на проспект в шортах и с голым торсом. В вузе объяснили, что к чему

28.10.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В третьем общежитии БНТУ — новое правило: студентам запрещено выходить на улицу в шортах, с голым торсом, в халате и обтягивающем спортивном белье. Выписку из протокола заседания студсовета, который принял такое решение, опубликовал телеграм-канал «Отчислено». Администрация общежития и университета рассказала TUT.BY, как появился этот документ и чего в нем не хватает.


Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Общежитие № 3 Белорусского национального технического университета находится на проспекте Независимости в Минске. Его заведующий Владимир Устинович рассказывает: установить такое правило решил студенческий совет общежития. В него входят старосты этажей, представители профсоюза и другие активные студенты. Всего — 11 человек.

— Это документ студсовета. Они собрались 8 октября и приняли решение, что в радиусе 10 метров от входа в общежитие нельзя курить в домашней одежде. Речь шла именно о курениии, просто это слово забыли указать в документе. Почему? Потому что дым идет в окна первого этажа. Молодые люди, к сожалению, когда курят, сплевывают. От этого наш вход всегда был грязный, его приходилось постоянно чистить. К тому же, когда человек стоит на центральной артерии города в домашней одежде, это выглядит не всегда хорошо.


Фото: t.me/studentyBY

Владимир Устинович уверяет, что обычно в таких встречах-заседаниях он не участвует: «Мне бы со своей работой справиться».

— Моя задача — чтобы все в общежитии работало: студентам было тепло, краны работали, лампочки горели. Я в дела студсовета не влезаю. Не хожу по комнатам и не проверяю их — только в исключительных случаях. Общежитие у нас взрослое, требует внимания.

— Почему был выбран такой радиус? Ведь фасад здания будет больше 20 метров.

— Дальше 10 метров от входа находятся нежилые комнаты. С одной стороны — наша пресс-служба, с другой — охрана. Жилые комнаты расположены как раз в обозначенном радиусе.


Фасад общежития № 3. Изображение: yandex.by/maps

Если студент с голым торсом или в обтягивающем спортивном белье отойдет от входа на 10 метров и начнет курить там, никакой проблемы в этом не будет, говорит Владимир Устинович.

— Пожалуйста. Это личное дело студентов. Хотя мы, конечно, рекомендовали бы нашим проживающим одеваться по погоде.

По словам Владимира Устиновича, проживающие с пониманием отнеслись к новому правилу, никто не требовал его отменить или переформатировать.

— Это инициатива ребят, чтобы решить проблему, которая мешает им жить. Я ее только приветствую. Если вы видели, мы это решение только согласовали. Крамолы в этом точно нет. Он, возможно, просто немного некорректно написан: пропущено слово «курение», которое в данном случае влияет на весь смысл.


Георгий Вершина. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первый проректор университета Георгий Вершина в курсе нового правила, которое установил студенческий совет общежития.

— Ни ректорат, ни деканат, ни администрация общежития не давали подобных указаний. Это инициатива самих студентов. Они заседали и так решили: выходить курить голым, в тапочках — наверное, это некрасиво. Думаю, примерно в такой концепции и принималось решение. Если бы в документ добавили слово «курение», то было бы более понятно. Но сформулировали некорректно. В итоге выписка получила огласку.

— И все-таки немного странно, почему студенты говорят другим студентам: «Нам не нравится, что вы выходите курить в спортивных штанах».

— Студенты лучше друг друга знают. Вот так они решили. Но правильно сформулировать не сумели. Я говорю про первую часть. Во второй все абсолютно правильно.

 
Теги: Минск
 
 
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В третьем общежитии БНТУ - новое правило: студентам запрещено выходить на улицу в шортах, с голым торсом, в халате и обтягивающем спортивном белье. Администрация...
 
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