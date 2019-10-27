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Боровики, крепкие подосиновики и багажник маслят. Как белорусы провели последний телый день октября

28.10.2019 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед выходными синоптики предупредили: на этой неделе нужно готовиться к холоду. И пока он не наступил, многие белорусы рванули в лес. А там, оказывается, их поджидали не только осенняя тишина, но и столько грибов! Корзины маслят, пакеты опят и — о чудо! — крепенькие подосиновики. Смотрите сами, какая это красота.

Запредельно прекрасное видео, которое стоит посмотреть до конца. Мало того, что gribnik.by каким-то чудом нашел два боровичка — он еще отыскал огромную поляну крепких подосиновиков. Раз-два-три-…-девять — как это можно объяснить?

Пользователю Instagram Степану Любимову тоже очень повезло. Грибной сезон он закрыл внушительным урожаем.

— И мы уже было повернули домой, собрав меньше ведра грибов на двоих… и тут я увидел это! — пишет Степан. — Опята были везде: на земле, пнях и деревьях! В итоге собрали восемь ведер. Вот такое завершение сезона.

В лесах под Гродно грибов столько, что пришлось их выносить корзинами. Магазинными.

Кое-где — вывозить багажниками! Интересно, сколько часов еще ушло на то, чтобы перебрать и почистить всю эту красоту?

Какая разница, во что собирать грибы. Главное, чтобы вся «тара» была заполнена доверху. Как, например, на этом фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от P. andrey (@platun_andrey) 27 Окт 2019 в 8:31 PDT

Где-то под Колодищами растет о-о-очень много опят. Пользовательнице Instagram Виктории удалось собрать вот тако-о-ой «улов». Благодаря этому, пишет девушка, она как будто побывала в любимом мультфильме из детства.

— Кто смотрел «Утиные истории» по воскресеньям?! Сегодня почувствовала себя Скруджем Макдаком. Помните момент, когда он заходит в свой ангар и ныряет в монеты. Нет, в ангар с деньгами не ныряла. Сегодня занырнула в лес, а там — россыпь монет из осенних опят. Занырнула, собрала всю россыпь «монет», которые компактно расположись на поляне и быстро вынырнула. Кайф! — итожит Виктория.

А вот в Кобринском районе выросла такая милая семейка из гриба-папы, гриба-мамы и гриба-ребенка. По словам Юлии, которая их нашла, для нее эта осень выдалась грибной.

— А у вас эта осень богата на грибы? — спрашивает девушка. И делает вывод: — Сегодня хочу сказать: кто ищет, тот всегда найдет. Поверьте, я узнавала.

Посмотрите, сколько всего наросло в Минской области. Ух и ах!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ольга (@olin_ogorod) 26 Окт 2019 в 1:12 PDT

Супу быть!

Жареным грибочкам (или даже солянке) тоже быть! Улов на фото — из лесов Пинска.

После таких фото немедленно хочется в лес. Что там пишет прогноз погоды? У нас еще есть шансы хотя бы на зеленушки?

 
Теги: Гродно
 
 
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Перед выходными синоптики предупредили: на этой неделе нужно готовиться к холоду. И пока он не наступил, многие белорусы рванули в лес. А там, оказывается, их...
 
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