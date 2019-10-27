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«Бесплатные веломастерские» появятся в Могилеве - уже устанавливают два веломаячка. Рассказываем где
28.10.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве устанавливают два веломаячка — станции самостоятельного обслуживания велосипеда,
Веломаячки установят на площади Орджоникидзе вдоль велодорожки справа от входа в парк Подниколье и рядом с памятником-танком на улице Якубовского, 32.
Варианты мест установки веломаячков инициатива «Тутэйшы ровар»
Всего в Беларуси теперь будет 21 веломаячок, которые устанавливаются в рамках проекта «Городское велодвижение Беларуси». В проекте кроме «Тутэйшага Ровара» участвуют ЕС, Минское велосипедное общество, Центр экологических решений, Центр городских инициатив, городской и областной исполкомы. Монтаж веломаячков делают коммунальные службы города.
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«Бесплатные веломастерские» появятся в Могилеве - уже устанавливают два веломаячка. Рассказываем где
Веломаячок - это станция самостоятельного обслуживания велосипеда. На станции закреплен насос, набор ключей и шестигранников.
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