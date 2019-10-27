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Как поедут автобусы в Копище после того, как там откроют новую улицу
28.10.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как пойдут автобусы в Копище после того, как введут в эксплуатацию новую улицу,
Транспортники изменят трассы автобусных маршрутов № 33, 86 в агрогородке Копище. Они будут двигаться с разворотом правыми поворотами вокруг квартала по улицам Лопатина, Подгорная, Михайлашева, Лопатина.
Схема движения транспорта будет выглядеть вот так.
Улица Михайлашева уже около полугода как построена. В организации «Столичный транспорт и связь» предполагают, что ее могут открыть для общественного транспорта в ноябре.
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Движение автобусов организуют с разворотом правыми поворотами вокруг квартала по улицам Лопатина, Подгорная, Михайлашева, Лопатина.
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