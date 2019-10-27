Как поедут автобусы в Копище после того, как там откроют новую улицу

Источник материала: Tut.by

Как пойдут автобусы в Копище после того, как введут в эксплуатацию новую улицу, сообщает «Столичный транспорт и связь».

Транспортники изменят трассы автобусных маршрутов № 33, 86 в агрогородке Копище. Они будут двигаться с разворотом правыми поворотами вокруг квартала по улицам Лопатина, Подгорная, Михайлашева, Лопатина.

Схема движения транспорта будет выглядеть вот так.



Изображение: «Столичный транспорт и связь»

Улица Михайлашева уже около полугода как построена. В организации «Столичный транспорт и связь» предполагают, что ее могут открыть для общественного транспорта в ноябре.