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Как поедут автобусы в Копище после того, как там откроют новую улицу

28.10.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как пойдут автобусы в Копище после того, как введут в эксплуатацию новую улицу, сообщает «Столичный транспорт и связь».

Транспортники изменят трассы автобусных маршрутов № 33, 86 в агрогородке Копище. Они будут двигаться с разворотом правыми поворотами вокруг квартала по улицам Лопатина, Подгорная, Михайлашева, Лопатина.

Схема движения транспорта будет выглядеть вот так.


Изображение: «Столичный транспорт и связь»

Улица Михайлашева уже около полугода как построена. В организации «Столичный транспорт и связь» предполагают, что ее могут открыть для общественного транспорта в ноябре.

 
 
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Движение автобусов организуют с разворотом правыми поворотами вокруг квартала по улицам Лопатина, Подгорная, Михайлашева, Лопатина.
 
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