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Мужчина из Бреста убил дома свою собаку. Возбуждено дело

28.10.2019 12:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Бреста за жестокое обращение с животным, сообщает СК.

29-летний житель Бреста 13 сентября дома ударил ножом свою собаку. Животное погибло. Мать мужчины позвонила в милицию.

Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мотив и обстоятельства преступления сейчас устанавливаются.

 
Теги: Брест
 
 
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Мотив и обстоятельства преступления сейчас устанавливаются.
 
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