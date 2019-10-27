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Мужчина из Бреста убил дома свою собаку. Возбуждено дело
28.10.2019 12:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Бреста за жестокое обращение с животным, сообщает
29-летний житель Бреста 13 сентября дома ударил ножом свою собаку. Животное погибло. Мать мужчины позвонила в милицию.
Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным.
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Мотив и обстоятельства преступления сейчас устанавливаются.
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