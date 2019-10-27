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В Каменной Горке появилась стойка с инструментами, где можно самому отремонтировать велосипед
28.10.2019 13:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Каменной Горке установили стойку с насосом и другими инструментами. С их помощью горожане смогут самостоятельно отремонтировать велосипед. Об этом
Веломаячок — это небольшая стойка с насосом и другими инструментами, с помощью которых можно заменить колесо, подкрутить гайки. Не всегда для проведения простейшего ремонта у владельца велосипеда оказываются нужные инструменты, тем более что редкий человек возит их с собой. Именно для таких случаев предусмотрены веломаячки.
Всего в Беларуси планируется установить в ближайшее время 21 подобную станцию. Первая появилась на улице Лидской в Минске, рядом с храмом святителя Николая Японского. Однако на зиму веломаячок планируют убирать.
Реализуется проект учреждением «Центр экологических решений» совместно с общественным объединением «Минское велосипедное общество» при поддержке Европейского союза.
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Всего в Беларуси планируется установить в ближайшее время 21 подобную станцию. Первая появилась на улице Лидской в Минске.
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