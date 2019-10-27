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Минчанина силой вытащили из такси и ограбили
28.10.2019 14:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичные оперативники задержали молодых людей, которые ограбили минчанина, когда тот садился в такси. Об этом
В милицию обратился мужчина, на которого напали двое неизвестных, когда он выходил из игрового клуба по улице Карла Либкнехта и садился в такси. Мужчину силой вытащили из автомобиля, похитили все деньги — 1400 долларов США и 700 рублей.
Нападавших нашли: это 19-летний и 28-летний минчане, уже не раз судимые за грабежи. Известно, что 300 долларов США они успели потратить на собственные нужды.
Материалы проверки передали в Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета.
За грабеж минчанам может грозить арест или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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Мужчину силой вытащили из такси, похитили все деньги - 1400 долларов США и 700 рублей.
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