Минчанина силой вытащили из такси и ограбили

Источник материала: Tut.by

Столичные оперативники задержали молодых людей, которые ограбили минчанина, когда тот садился в такси. Об этом сообщает милиция Минска.

В милицию обратился мужчина, на которого напали двое неизвестных, когда он выходил из игрового клуба по улице Карла Либкнехта и садился в такси. Мужчину силой вытащили из автомобиля, похитили все деньги — 1400 долларов США и 700 рублей.

Нападавших нашли: это 19-летний и 28-летний минчане, уже не раз судимые за грабежи. Известно, что 300 долларов США они успели потратить на собственные нужды.

Материалы проверки передали в Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета.

За грабеж минчанам может грозить арест или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до шести лет.