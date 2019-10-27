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Минчанина силой вытащили из такси и ограбили

28.10.2019 14:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные оперативники задержали молодых людей, которые ограбили минчанина, когда тот садился в такси. Об этом сообщает милиция Минска.

В милицию обратился мужчина, на которого напали двое неизвестных, когда он выходил из игрового клуба по улице Карла Либкнехта и садился в такси. Мужчину силой вытащили из автомобиля, похитили все деньги — 1400 долларов США и 700 рублей.

Нападавших нашли: это 19-летний и 28-летний минчане, уже не раз судимые за грабежи. Известно, что 300 долларов США они успели потратить на собственные нужды.

Материалы проверки передали в Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета.

За грабеж минчанам может грозить арест или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину силой вытащили из такси, похитили все деньги - 1400 долларов США и 700 рублей.
 
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