«Если б я была мэром». Гродненка Алена мечтает о городском мини-курорте и музее для ностальгирующих

Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас Гродно? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель мог прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Гродненка Алена очень живо представила, что бы она сделала в городе, став мэром — и даже перевоплотилась в градоначальника и описала, как бы выглядел ее рабочий день.



Фото: @banifacyj, instagram.com

«Стою, смотрю в зеркало. Из него на меня сморит крепенький дядька лет пятидесяти пяти. Тру глаза. Понимаю, что это true: и галстук, и рубашка, застегнутая до верхней пуговки — все настоящее. Я проснулась в без пятнадцати одиннадцать (как обычно), в теле этого чиновника, очевидно, в разгар его рабочего дня.

Не узнать свое новое „я“ невозможно: вчера мы общались с господином мэром по поводу некоторых проектов. Мнения наши кардинально не сошлись, весь конструктив градоначальника свелся к „а вот будь вы на моем месте…“ И вот я на его месте

Фантастика», — фантазирует Алена.

С обстановкой вокруг все просто — на рабочем столе открыт блокнот с расписанием: три встречи и совещание.

Двери распахивают две бабушки, грозные и непробиваемые, в вязаных крючком беретиках и очках в роговой оправе. По очередности они не первые. Наверное, «только спросить». Действительно — только спрашивают: ответов не ждут и не слушают. Излили все, что копилось долгие годы в неравной борьбе с жэсом-мракобесом. Лихорадочно набрасываю в блокнот: навести порядок в сфере ЖКХ… Запретить использование некачественных материалов при ремонтах, ввести персональную ответственность за качество проводимых работ, организовать прямое удобное общение с жителями по текущим вопросам — например, в формате форума или чатов в социальных сетях. Ведь несложно и эффективно. Главное, чтобы учитывалось мнение жильцов, к примеру, при обсуждении вопросов капремонта или благоустройства.



Фото: vgr.by

Алена считает, что надо упростить переход домов в ЖЭС из ТС и наоборот.

Площадки не только для выгула, но и тренировки собак должны быть с соответствующим оборудованием.

А еще всем нужны котики. Поэтому обязательно на баланс каждого ЖЭСа/товарищества собственников поступают котики — в количестве, необходимом для профилактики акотаминоза у жильцов. Ну, или нашествия грызунов.

«Старушки навеяли своим визитом еще одну мысль. Может, им и в самом деле нечем заняться? Вот оно, применение давно опустевшему зданию детсада в районе хрущевок — Центр досуга и развития для пожилых людей! Если не потянем организацию такого прекрасного и нужного заведения через бюджет — отдадим в руки общественных организаций с их волонтерским запалом. Или предложим кейс для разработки социальным предпринимателям» — фантазирует Алена и переходит к теме детских садов.

Новый мэр считает, ситуация с садиками — системное упущение нашего городского управления на протяжении десятилетий.

Группы переполнены, нарушаются требования Кодекса об образовании и Санитарных норм и правил — и никто не реагирует. В новых кварталах города Гродно сады не строятся. А они нужны.

Итак, что делать?

В сады детей брать по месту жительства. При наличии свободных мест — по любым другим факторам. И, конечно, надо строить новые!

Далее, считает Алена, надо объединить все отделы образования (экономим казенные деньги, сокращаем ненужные кадры), а еще оптимизировать работу «одного окна», чтобы оно действительно было одно-одинешенько для всех справочно-бумажных дел: предъявил паспорт — получил результат.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В кабинет влетают эко-активисты и зоозащитники. Откуда я знаю? Да я просто их знаю.

Действую на опережение — сам (а) со старта предлагаю запретить в Гродно деятельность контактных зоопарков и передвижных цирков» — продолжает описывать свой рабочий день в качестве мэра Алена.

На встрече с экоактивистами наша мэр и горожане решают, что надо субсидировать городские общества защиты животных, а во всех торговых сетях Гродно запретить реализовывать неэкологичную упаковку и обозначать зелеными стикерами продукты с натуральным составом.

А еще, считает Алена, Гродно не нужны рестораны быстрого питания и «Табакерки».

Новый мэр также бы разобралась бы с предприятиями, которые загрязняют окружающую среду, а в перспективе все вредные производства перенесла бы за город.

На Девятовке надо разбить рекреационный парк, по всему Гродно обустроить по нормам градостроительной документации тенистые скверы и уютные зеленые зоны для отдыха, организовав «экологический коридор»… Озеленить плоские крыши зданий (модно и полезно). Привлечь молодых архитекторов и ландшафтных дизайнеров к этому делу. В парке Жилибера возродить ботанический парк с редкими растениями, коллекционными формами и сортами. А еще надо бы провести международный эко-фестиваль.

Далее Алена начала бы решать вопросы архитектуры города. Сначала — убрать статую Ленина, переименовать многие улицы. Стелу в самом сердце Нового парка новый мэр заменила бы на масштабный скульптурный комплекс, посвященный важнейшим историческим деятелям, которые реально имели какое-то отношение к нашему городу.

Алена считаете, что иностранных туристов скорее будет привлекать величие и великолепие нашей истории, нежели столпотворение ржавых мусорных баков в шляпах или мелкие безыдейные пластиковые элементы «декора», которые сейчас есть в городе.

Что касается исторических зданий, то их надо реставрировать и привести в первоначальный вид. И никакого сноса! Новый мэр восстановила бы Фару Витовта, сняла бы со шпиля Нового замка советскую звезду, а Старый замок реставрировала бы с привлечением профессионалов. А еще надо бы привести в порядок усадьбу Станиславово!



Фото: grodnonews.by

Кирпичные казармы на улице Щорса мэр Алена отдала бы музею советского интерьера. Причем экспонаты для каждой «квартиры»: мебель, ковры, аксессуары — можно попросить у горожан. Еще немного — и таких вещей останется совсем мало, важно не упустить момент и сохранить наше недалекое прошлое для истории, считает новый мэр. И конечно, здесь будут выделены несколько помещений для периода 90-х: специально для ностальгирующих — видики, тамагочи, фантики.

С историческим наследием разобрались, переходим к новым проектам.

Каждая проектируемая постройка — будь то библиотека, магазин или жилой дом — должна являть собой нечто уникальное, новаторское, соответствовать духу времени и запросам нового поколения.

«Гродножилстрой» новый мэр бы ликвидировала, а строительство и проектирование новых домов дала бы на откуп частным фирмам, которые возводить новые здания должны с определенными условиями. Например, многоэтажки должны быть оборудованы солнечными батареями. Спортивные площадки с игровой зоной и воркаут-тренажерами — само собой разумеется и практически в каждом дворе. Студентам — полноценные кампусы со всем необходимым для жизни, учебы и отдыха.

Старое здание пивзавода было бы отдано под проектирование культурно-развлекательного комплекса. Здесь будут творческие мастерские различных коллективов, дискуссионные клубы, неформальные образовательные студии и ивент-площадки, места для проведения тематических фестов. И обязательно — литературное кафе! С выступлениями поэтов, бардов и душевными стихами на салфетках. Семейное/детское кафе с полезным меню и веселыми аниматорами. Котокафе тоже никогда не помешает.

Неподалеку, на набережной, стилизованным лагерем расположатся прилавки ремесленников, освободив главную пешеходную улицу лишь для уличных музыкантов и художников. Да и вся набережная нуждается в обновлении, зонировании и обустройстве для отдыха. Столько в мире придумано «фишек», дизайнерских элементов благоустройства, удивительных и просто практичных конструкций — почему бы не применять этот опыт в организации городского пространства.

Также Алена хочет сделать общественный пляж-бассейн, удобный и безопасный. Такой вот мини-курорт в черте города.



Фото: vao-moscow.ru

Совещания новый мэр проводила бы быстро и эффективно. Решили бы вопросы с ямами на дорогах, нашли бы конструктивные возможности организации парковочных мест в старом жилищном фонде, покончили с самой идеей уплотнения застройки, вместо этого данные территории озеленили.

Также занялись бы внешним видом остановок общественного транспорта.

Безбарьерная среда по всему городу — однозначно.

А еще Алена мечтает о муралах на торцах многоэтажек. Также креативным строителям, художникам, дизайнерам и архитекторам предложила бы превратить неудачные фасадные решения в произведения искусства в рамках уникального фестиваля стрит-арта.

Ну и самое последнее: должность мэра решено сделать выборной и подотчетной горожанам — надо развивать самоуправление и активность местных сообществ.

«Без пяти минут конец рабочего дня. Можно выдохнуть».

Как вам идеи?

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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