В Витебске строят семейный медцентр. Рассказываем, какие услуги там будут оказывать

Источник материала: Tut.by

В Витебске на Новооршанском шоссе, 4 в следующем году планируют открыть семейный медицинский центр — CityClinic.





Напомним, несколько лет назад на этом месте возле телезавода начали строить магазин, затем бросили, и недостроенное здание потихоньку ветшало. В начале 2019 года на площадке стали возводить медцентр.

Заказчик работ — ООО «Клиника здоровья» из Витебска.

— Площадь будущего центра — около 2 тысяч квадратных метров, — сообщил замдиректора ООО «Клиника здоровья» Егор Разумов. — Строительство уже входит в завершающую стадию. Мы формируем ассортимент медицинских услуг.

В частности, в медцентре будут принимать невролог, кардиолог, лор, ортопед. Можно будет сдать анализы и быстро получить результат, сделать УЗИ сердца и МРТ. (Сейчас в Витебске пройти МРТ проблематично, и многие для этого едут в Минск или Смоленск). Планируется, что в здании откроется и аптека.

В декабре в здании планируют закончить отделку и поставить оборудование. Открытие зависит от того, как быстро учреждение пройдет все юридические процедуры. Обычно они занимают от одного до шести месяцев. То есть медцентр откроется, самое позднее, к следующему лету.

В центр постараются привлечь как именитых докторов, так и молодые таланты. Костяк сильных врачей в основном уже сформирован. Средний и младший медперсонал, администраторов пригласят на работу после того, как объект сдадут в эксплуатацию.

— Наша задача — предложить медицинские услуги, которые востребованы в нашем городе, и при этом сделать их доступными по цене, — отметил Егор Разумов.