«У каждого пятого до 59 лет - проблемы с сосудами». Невролог - о болезни, которая приводит к инсультам

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— Помню, как пришел пациент и говорит: «Зашел в транспорт, прокомпостировал талончик, сел и не могу вспомнить, оплатил проезд или нет», — вспоминает случай из практики доцент кафедры неврологии и нейрохирургии БелМАПО, кандидат медицинских наук Кристина Садоха. Именно такая потеря памяти может говорить о том, что у человека первая стадия хронической ишемии мозга — недостаточности его кровоснабжения.

Это очень опасное заболевание, которое считается одной из самых частых причин инсультов. Как правило, с ним люди сталкиваются после 45 лет, но сегодня медики бьют тревогу: болезнь молодеет.

«Сосудистые заболевания есть у 20% населения в возрасте 20−59 лет»

— Я читала, что сосудистые заболевания и хроническая ишемия мозга есть практически у всех. Это так?

— Судя по последним данным, эти заболевания есть у 20% населения мира в возрасте 20−59 лет. Чем старше человек, тем больше вероятность, что у него они появятся. Но, к сожалению, сегодня с этими проблемами сталкиваются и молодые пациенты, и речь идет не только о хронической ишемии мозга, но и о другой сосудистой патологии.

Хроническая ишемия мозга — это хроническая недостаточность кровоснабжения головного мозга. Во время первой стадии заболевания человек забывает события, которые были сегодня-вчера, но помнит то, что происходило 30 лет назад, может жаловаться на головную боль, головокружение, нарушение сна, работоспособности, повышенную утомляемость.

Пациенты понимают, что с ними что-то происходит и стараются компенсировать свое состояние. Например, избегают спешки, используют записные книжки, «узелки на память», руководители компаний — нанимают секретарей. Поэтому окружающим эти проблемы незаметны. Однако, при объективном осмотре врач может выявить микроочаговую симптоматику без нарушения функции, то есть изменение рефлексов, хотя пациент при этом не жалуется на слабость в конечностях.

Во время второй стадии заболевания страдает уже и профессиональная, и долговременная память, появляются тревожность, депрессия, отсутствие воли к действию и эгоцентризм. Родные начинают замечать, что человек стал чаще и необоснованно жаловаться на недостаток внимания. При осмотре врачи выявляют умеренные двигательные расстройства: шаткую походку, замедленность движений, дрожание во время покоя, нарушение речи, глотания.



Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии БелМАПО, кандидат медицинских наук Кристина Садоха

Третья стадия — это уже инвалиды 1-й группы, то есть пациенты, которые прикованы к постели. У них на каком-то этапе слабоумие сочетается с тяжелыми двигательными нарушениями: выраженной общей скованностью, неустойчивостью при стоянии и ходьбе. Может быть слабость в руке или ноге, рука или нога становится как плеть, чаще всего это является последствием инсульта. Это стадия с тяжелыми двигательными нарушениями вплоть до прикованности к постели и с выраженным расстройством познавательных функций, памяти вплоть до слабоумия.

Во время третьей стадии хронической ишемии мозга пациент вообще может не жаловаться, так как у него уже нет критики к своему состоянию. Пациент прикован к постели, а говорит, что у него все замечательно и хорошо.

— Вы сказали, что у 20% людей есть различная сосудистая патология, у многих ли из них может быть хроническая ишемия мозга?

— Приведу пример. Мы проводили в поликлиниках Минска исследование и анализировали сосудистую патологию головного мозга у пациентов из четырех групп: первая группа — пациенты в восстановительном периоде после инсульта, вторая — пациенты с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения чаще при поражении сосудов головного мозга. У этой группы пациентов жалобы уже есть, но они нестойкие, исчезают после отдыха, тем не менее они многочисленные, неврозоподобного характера, беспокоят не менее трех месяцев. При этом человек хотя бы раз в неделю жалуется на головную боль, головокружение, шум в голове, повышенную утомляемость, нарушение сна.

В третью группу входили пациенты с последствиями инсульта — через год после сосудистой катастрофы. Четвертая группа была самая многочисленная: это пациенты с начальной стадией хронической ишемии мозга, за три месяца мы выявили 10 850 таких пациентов.

Зачем мы проводили это исследование? Основная цель — привлечь внимание к этой болезни, потому что она распространенная. Во-вторых, стояла задача проверить, правильно ли доктора диагностируют это заболевание. Пациенту в возрасте 60 лет и старше достаточно пожаловаться на головную боль, головокружение, шум в голове — и 100% ему поставят диагноз: хроническая ишемия мозга. Эта эпидемия диагнозов сформировала несерьезное отношение к этому заболеванию.

— Почему этот диагноз помолодел?

— Наиболее частые причины хронической ишемии мозга — атеросклероз и артериальная гипертензия. У некоторых пациентов они могут сочетаться.

Кроме этого на возникновение заболевания могут повлиять и другие изменения сосудов. У пациентов могут встречаться какие-то врожденные сосудистые аномалии, недоразвитие каких-то сосудов с одной стороны или с обеих, неправильное отхождение сосудов, их петлеобразование, извитость. У многих некоторые сосуды вообще отсутствуют.





В эмбриональном периоде какие-то сосуды отходят от внутренней сонной артерии, а вот во взрослом возрасте они уже являются кровеносными сосудами совершенно другой системы артерий — вертебрально-базилярной. Но в 15−30% случаев, то есть по некоторым данным у каждого третьего взрослого, остается эмбриональный тип кровоснабжения мозга.

Сосудистый круг основания мозга только у 18−20% населения земного шара правильный, у 80% и более — различные аномалии. До поры до времени эти аномалии, изменения сосудов не проявляются, но с возрастом проблемы могут появиться, особенно, если есть еще какие-то факторы риска: тот же атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет, длительное курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками.

На возникновение хронической ишемии мозга влияет и экологическая обстановка, и хронический стресс, и даже то, что человек долго сидит за компьютером. По-хорошему через каждые два часа работы за компьютером надо делать какие-то перерывы. А у нас есть пациенты, которые сидят за компьютером целый день, и это приводит к изменению тонуса сосудов. Это значит, что они начнут реагировать на изменения погоды, атмосферного давления, магнитного поля земли.

Иногда преходящая ишемия мозга возникает у молодых пациентов. Это может быть предвестником инсульта. Был случай, когда к нам привезли 22-летнюю девушку. Она пришла в аптеку, и не понимала, где она и зачем. Человек внезапно потерял память.

Пока эту девушку к нам привезли, она пришла в себя, но мы ее все равно положили в больницу, чтобы разобраться в ситуации. Необходимо было выяснить, из-за чего это произошло в таком молодом возрасте? Взяли анализ крови на предмет антифосфолипидного синдрома. Это такое заболевание, когда образуются антитела к фосфолипидам собственных клеточных мембран, и наиболее частое его проявление — повторяющиеся тромбозы сосудов головного мозга. И оказалось, что у этой пациентки — дебют антифосфолипидного синдрома и есть предрасположенность к инсультам в таком молодом возрасте и к хронической ишемии мозга.

— И что делать этой пациентке, как ей дальше жить?

— Есть особая группа лекарств, которые она должна принимать постоянно, чтобы предупредить какие-то серьезные осложнения этого антифосфолипидного синдрома.

«Мужчины не очень серьезно относятся к своему состоянию здоровья»

— Хроническая ишемия мозга может быть у 20-летних?

— Хроническая ишемия мозга чаще встречается у людей в возрасте 45 лет и старше. Это заболевание может привести к инсульту. Поэтому очень важно его диагностировать на начальном этапе, чтобы пациенту еще можно было помочь с помощью препаратов, которые улучшают кровоснабжение мозга, предупреждают и устраняют повреждающее действие кислородного голодания мозга.

— Из-за чего еще могут быть инсульты у молодых?

— Есть такая проблема — диссекция сонных или позвоночных артерий, то есть расслоение стенки сонной артерии или позвоночной. Это может быть врожденное состояние соединительной ткани, а может быть — и следствие ДТП. И в 80% случаев у пациентов с такой патологией может быть инсульт.

— Как часто пациенты переносят инсульт на ногах и не знают, что он у них был?

— Бывает и такое, особенно, если это мелкие инсульты — размером до полутора сантиметров. Если такой инсульт произошел в области задней черепной ямки, то его практически невозможно выявить с помощью компьютерной томографии, нужно МРТ.

Чаще всего у таких пациентов просто нет симптоматики инсульта. Ведь проще диагностировать инсульт, когда пациент просыпается, а лицо искривлено, нога или рука повисли, когда это все появляется на фоне резкого повышения артериального давления или срыва сердечного ритма. У мелких очагов инсульта, особенно, если они расположены в немых зонах, такой симптоматики может вообще не быть.





— Хроническая ишемия мозга чаще бывает у женщин или мужчин?

— В плане статистики разница небольшая, но мужчины же реже обращаются к врачам. И большинство данных все-таки говорит о том, что у них хроническая ишемия мозга развивается чаще, так как у мужчин больше факторов риска, у них другая культура отношения к своему здоровью — большинство из них не очень серьезно к нему относятся.

— Анестезия провоцирует нарушение кровоснабжения мозга?

— Да, но мы используем для нее максимально щадящие препараты. И если на одной чаше весов лежит польза от операции, без которой не обойтись, а на второй — небольшой риск от анестезии, то выбирается меньшее зло. А вот даже однократное злоупотребление наркотиками может привести к субарахноидальному кровоизлиянию, что намного опаснее, чем анестезия.

«Если человек будет больше двигаться, его мозг станет более нейропластичен»

— Что происходит с мозгом, когда человек курит?

— Курение способствует дестабилизации тонуса сосудов. Длительное курение также неблагоприятно влияет не только на сердечно-сосудистую, но и на бронхо-легочную систему.

— Малоподвижный образ жизни так же негативно влияет на кровоснабжение мозга, как и курение?

— Да. Есть современное понятие «нейропластичность мозга» — это способность различных отделов головного мозга к функциональной перестройке в условиях какого-то повреждения, например, снижения кровотока. Если снижен кровоток соответствующих участков мозга, это приводит к тому, что ранее не задействованные участки мозга компенсируют возникшие нарушения функции. Есть разные методы влияния на нейропластичность: лекарства, специальные реабилитационные двигательные программы, музыкотерапия, скандинавская ходьба…

— Если человек будет больше двигаться, его мозг будет более нейропластичен?

— Конечно! Ходьба и движение — стимуляторы нейропластичности.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— На что человеку обратить внимание, чтобы вовремя заподозрить хроническую ишемию мозга?

— Если вам 45 лет и старше, то нужно обратить внимание на три симптома начальной стадии хронической ишемии мозга: головную боль, головокружение и снижение кратковременной памяти. Головная боль беспокоит чаще в шейно-затылочной области. Это обычно боль по типу «надетой каски», «стягивающего обруча или ленты» вокруг головы.

Еще один симптом: головокружение с ощущением морской качки, пребывания на морской палубе, с пошатыванием в обе стороны, чувством уплывания пола из-под ног. Бывает и вращательный компонент, когда кажется, что вокруг вращаются предметы.

Третий симптом — снижение памяти на новую информацию. Бывает, что помимо всего этого у человека есть шум в голове, снижение слуха, раздражительность, повышенная утомляемость, нарушение сна.

Если есть вышеописанные симптомы, и они не проходят после того, как вы отдохнули, беспокоят уже три месяца, то это значит, что пора идти на прием к неврологу.

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