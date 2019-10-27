Комитет госконтроля Гродненской области настоятельно рекомендует выполнять мероприятия по энергосбережению

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Комитетом государственного контроля Гродненской области на коллегии рассмотрен вопрос выполнения мероприятий по энергосбережению, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию данных мероприятий, в том числе в соответствии с Государственной программой «Энергосбережение».





Отмечено, что проблемы с реализацией разрабатываемых Гродненским облисполкомом планов по реализации основных направлений энергосбережения существовали всегда, но несмотря на это области в 2016-2017 годах удавалось выполнять доведенные показатели по энергосбережению и по доле местных ТЭР.

В 2018 году ситуация изменилась. В результате невнедрения ряда крупных проектов область не обеспечила выполнение целевого показателя по энергосбережению в 2018 году (при задании на 2018 год минус 4,2%, его фактическое выполнение составило минус 3,4%) и январе – июне 2019 года (при задании минус 3,6%, выполнение составило минус 3,1%).

Обострились и проблемы с реализаций мероприятий по строительству котельных на местных ТЭР, включенных в Государственную программу «Энергосбережение».

В результате ежегодного переноса сроков ввода в эксплуатацию энергоисточников, работающих на местных видах топлива, в 2019-2020 годах вводу в эксплуатацию подлежит 13 объектов, суммарная мощность которых составляет 66% мощности объектов запланированных к вводу на весь пятилетний период по программе.

За 9 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию только два объекта и оба с отставанием от первоначально запланированных сроков, а срок ввода еще трех объектов перенесен на декабрь.

Не выполнено поручение Правительства о разработке не позднее августа 2019 года архитектурных проектов по 5 объектам, строительство которых планируется финансировать за счет средств Международного банка реконструкции и развития, а по самому крупному объекту котельной в г.п. Россь, внесенному в Госпрограмму в мае 2019 года, вопрос с целесообразностью строительства и финансированием остается открытым.

В ходе коллегии обозначены проблемы, ставящие выполнение Государственной программы «Энергосбережение» под угрозу срыва, даны поручения государственным органам, организациям по их устранению и принятию мер по безусловному выполнению запланированных в целях реализации программы мероприятий.

Комитет государственного контроля Гродненской области