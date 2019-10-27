Специалисты райЦГЭ советуют, как подобрать правильную детскую одежду

Источник материала: Полымя

Современные магазины детской одежды и обуви представляют огромный ассортимент вещей. Задача родителей – выбрать наиболее подходящие наряды, обувь, учитывая множество моментов, в том числе возраст и индивидуальные особенности малыша.





Каждый потребитель при выборе продукции, особенно детского ассортимента, должен внимательно относиться к качеству предлагаемого товара, не позволять ввести себя в заблуждение скидками, акциями и не забывать о своих правах. Внимательно читайте этикетку: состав сырья может быть указан очень мелким шрифтом, а стоимость детской одежды существенно зависит от материала ее изготовления. Законодательство Республики Беларусь и ЕАЭС не содержит различий в требованиях к качеству и безопасности товаров, купленных со скидкой, на распродаже, в торговом центре либо на рынке.

На особом контроле одежда для детей до 3 лет 1-го слоя, т.е. изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей ребенка (изделия бельевые трикотажные и из текстильных материалов, изделия чулочно-носочные трикотажные, головные уборы (летние) трикотажные и из текстильных материалов). Указанная продукция должна иметь подтверждение ее соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза в форме государственной регистрации с последующим декларированием соответствия.

Важно знать, что в соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре.

Помните, что маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, представленной на русском или белорусском языке, должна содержать следующую информацию: наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; наименование и вид (назначение) изделия; дата изготовления; срок службы продукции (при необходимости); гарантийный срок службы (при необходимости); товарный знак (при наличии); единый знак обращения на рынке (ЕАС).

Будьте предельно внимательны, совершая покупку в интернет-магазинах, вне торговых объектов (путем предоставления описаний товаров, содержащихся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленных на фотографиях или иных информационных источниках).

Валентина БУЗЮК,

заведующая санитарно–эпидемиологическим отделом Кореличского райЦГЭ