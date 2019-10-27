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Представительница Беларуси стала четвертой на международном конкурсе красоты «Мисс Земля – 2019»

28.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Победительницей конкурса стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел. Второе место и титул «Мисс Воздух» завоевала американка Эмани Дэвис. Третье место и титул «Мисс Вода» — у представительницы Чехии Клары Ваврушковой. Белорусская красавица удостоена титула «Мисс Огонь».

Финал XIX Международного конкурса красоты состоялся в столице Филиппин — Маниле. За корону боролись девушки из 85 стран. Конкурс «Мисс Земля» проходит под эгидой ООН и направлен на привлечение внимания к гуманитарным проблемам, защите окружающей среды и охране живой природы.

www.belta.by

 
 
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Представительница Беларуси Алиса Маненок стала четвертой на международном конкурсе красоты «Мисс Земля – 2019», сообщается на странице конкурса в Twitter.
 
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