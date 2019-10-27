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Борисовский сельский избирательный округ № 63

28.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Номер счета

общая сумма средств, поступивших на счет кандидата

общая сумма израсходованных средств

1

Ананич

Лилия Станиславовна

ВY63АКВВ30140001405470070000

1805,73

белорусских рублей

1238,73 белорусских рублей

2

Закревский

Игорь Владимирович

ВY41АКВВ30140001452950070000

0,00

белорусских рублей

0,00

белорусских рублей

3

Пикуза

Владимир Николаевич

ВY98АКВВ30140001432930070000

0,00

белорусских рублей

0,00

белорусских рублей
 
 
Ссылка на источник 39
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СВЕДЕНИЯо формировании и расходовании средств собственных избирательных фондов кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики...
 
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