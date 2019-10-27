Борисовский сельский избирательный округ № 63

|
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество кандидата
|
Номер счета
|
общая сумма средств, поступивших на счет кандидата
|
общая сумма израсходованных средств
|
1
|
Ананич
Лилия Станиславовна
|
ВY63АКВВ30140001405470070000
|
1805,73
белорусских рублей
|
1238,73 белорусских рублей
|
2
|
Закревский
Игорь Владимирович
|
ВY41АКВВ30140001452950070000
|
0,00
белорусских рублей
|
0,00
белорусских рублей
|
3
|
Пикуза
Владимир Николаевич
|
ВY98АКВВ30140001432930070000
|
0,00
белорусских рублей
|
0,00
белорусских рублей