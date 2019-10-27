Борисовский городской избирательный округ № 62

|
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество кандидата
|
Номер счета
|
общая сумма средств, поступивших на счет кандидата
|
общая сумма израсходованных средств
|
1
|
Кушнер
Игорь Васильевич
|
ВY29АКВВ30140001447720070000
|
0,00
белорусских рублей
|
0,00
белорусских рублей
|
2
|
Ситкевич Владимир Сергеевич
|
ВY75АКВВ30140001424280070000
|
255,0
белорусских рублей
|
0,00
белорусских рублей
|
3
|
Рудаковский
Павел
Сергеевич
|
ВY36АКВВ30140001408980070000
|
1011,50
белорусских рублей
|
551,40
белорусских рублей
|
4
|
Шипуло Александром Валерьевичем
|
ВY36АКВВ30140001406070070000
|
2000,0
белорусских рублей
|
1873,20
белорусских рублей