ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовский городской избирательный округ № 62

28.10.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Номер счета

общая сумма средств, поступивших на счет кандидата

общая сумма израсходованных средств

1

Кушнер

Игорь Васильевич

ВY29АКВВ30140001447720070000

0,00

белорусских рублей

0,00

белорусских рублей

2

Ситкевич Владимир Сергеевич

ВY75АКВВ30140001424280070000

255,0

белорусских рублей

0,00

белорусских рублей

3

Рудаковский

Павел

Сергеевич

ВY36АКВВ30140001408980070000

1011,50

белорусских рублей

551,40

белорусских рублей

4

Шипуло Александром Валерьевичем

ВY36АКВВ30140001406070070000

2000,0

белорусских рублей

1873,20

белорусских рублей
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СВЕДЕНИЯо формировании и расходовании средств собственных избирательных фондов кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минчанина силой вытащили из такси и ограбили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика