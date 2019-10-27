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Европейские страны переходят на зимнее время: БЖД корректирует расписание поездов

28.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Изменения в графике движения пассажирских поездов были внесены заранее, пояснили в эфире. На зимнее расписание переходит и национальная авиакомпания.

Было отмечено, что Беларусь отменила практику перевода часов на сезонное время еще в 2011 году. Таким образом уже 27 октября разница во времени между Беларусью Украиной, Латвией и Литвой будет в один час, а временное различие между Минском и Варшавой или, например, Берлином - два часа.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

www.belta.by

 
 
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В ночь на воскресенье многие европейские страны перешли на зимнее время: стрелки часов перевели на час назад. В связи с этим Белорусская железная дорога изменила...
 
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