«Если б я была мэром». Юлия знает, как украсить Витебск, а заодно разогнать шпану

Источник материала: Tut.by

На конкурс «Если б я был мэром» пришло много самых разнообразных идей. Жительница Витебска Юлия Ваганова предлагает, например, поставить деревянные домики с сувенирами и сладостями в парке Победителей, а также подсветить здания неоном. По мнению Юлии, это и красиво, и дешево, и милиции меньше работы — такая подсветка разгонит с темных улиц всю шпану.





— На самом деле я бы не хотела быть мэром, а вот почувствовать себя Кэрри Брэдшоу в суровых реалиях готова! — шутит Юлия. — Вдруг мои мысли кому-то пригодятся…

Сквер на площади Победы

Главное, что нужно нашему городу, — вернуть сквер на площади Победы! Жители Витебска не забудут его никогда, понимаете, господа чиновники?!

Первым делом — снести эту серую сцену, а потом посадить на огромной пустой территории деревья, траву и цветы, разбить дорожки, поставить скамейки.



Сквер на площади Победы. 1980-е годы. Фото: «Таямніцы Віцебска»

Можно поставить в парке Победителей пару деревянных домиков, где продавали бы сувениры, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Это будет особенно атмосферно в рождественский сезон.

А еще хорошо бы, чтобы на главной площади появились художественные экспозиции с работами известных или молодых художников.

Транспорта — больше и по расписанию

Крик души большинства горожан — общественный транспорт. Разбежка в 15−20 минут в движении на многих маршрутах — уважаемые градоначальники, это, по-вашему, норма?

Необходимо поставить электронные табло на всех остановках в городе. Если какого-то автобуса или маршрутки по техническим причинам не будет, пассажиры будут видеть эту информацию. Студенты перестанут опаздывать на учебу (хотя, не факт), а гостям города будет легче ориентироваться. Опять же, появятся новые площадки для рекламодателей.

Неоновые вывески и туристический инфоцентр

Почти в каждом районе есть места, где любит собираться всякая шпана и асоциальные личности. Устанавливать везде фонари — дорого и долго. А вот сделать яркую неоновую вывеску, которая включается в любую розетку, пожалуйста! Неоном можно осветить все темные закоулки и даже превратить их в арт-объект.

Нашему культурному городу не хватает туристического инфоцентра. И он будет полезен не только во время «Славянского базара». Туристы смогут найти там карту города, узнать о гостиницах и хостелах, купить билеты на транспорт, заказать экскурсии и т.д.

Живое общение со специалистами (желательно — еще и владеющими английским) гораздо приятнее, чем хаотичное расспрашивание у прохожих, как найти вокзал.



Велодорожка в Минске. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Создание велодорожек и велопарковок

Для начала — хотя бы в историческом центре, а в перспективе — во всех микрорайонах. Да, я в курсе, что у нас еще даже автодороги есть не везде, не говоря уже о велодорожках. Но пересадка на велосипеды — общеевропейский тренд: это экологично, дешево и полезно для здоровья.

Однако без соответствующей инфраструктуры никто не вытащит велосипед из кладовой, опасаясь, что вдруг колесо застрянет в открытом канализационном люке или, не дай бог, сам он попадет в ДТП.

Кстати, для тех, кто говорит, что велодорожки — не прибыльное и никому не нужное занятие, имею железный аргумент: инфраструктура для велосипедистов увеличивает прибыльность заведений и стоимость квартир в домах поблизости.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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