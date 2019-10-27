ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Если б я была мэром». Юлия знает, как украсить Витебск, а заодно разогнать шпану

28.10.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На конкурс «Если б я был мэром» пришло много самых разнообразных идей. Жительница Витебска Юлия Ваганова предлагает, например, поставить деревянные домики с сувенирами и сладостями в парке Победителей, а также подсветить здания неоном. По мнению Юлии, это и красиво, и дешево, и милиции меньше работы — такая подсветка разгонит с темных улиц всю шпану.


— На самом деле я бы не хотела быть мэром, а вот почувствовать себя Кэрри Брэдшоу в суровых реалиях готова! — шутит Юлия. — Вдруг мои мысли кому-то пригодятся…

Сквер на площади Победы

Главное, что нужно нашему городу, — вернуть сквер на площади Победы! Жители Витебска не забудут его никогда, понимаете, господа чиновники?!

Первым делом — снести эту серую сцену, а потом посадить на огромной пустой территории деревья, траву и цветы, разбить дорожки, поставить скамейки.


Сквер на площади Победы. 1980-е годы. Фото: «Таямніцы Віцебска»

Можно поставить в парке Победителей пару деревянных домиков, где продавали бы сувениры, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Это будет особенно атмосферно в рождественский сезон.

А еще хорошо бы, чтобы на главной площади появились художественные экспозиции с работами известных или молодых художников.

Транспорта — больше и по расписанию

Крик души большинства горожан — общественный транспорт. Разбежка в 15−20 минут в движении на многих маршрутах — уважаемые градоначальники, это, по-вашему, норма?

Необходимо поставить электронные табло на всех остановках в городе. Если какого-то автобуса или маршрутки по техническим причинам не будет, пассажиры будут видеть эту информацию. Студенты перестанут опаздывать на учебу (хотя, не факт), а гостям города будет легче ориентироваться. Опять же, появятся новые площадки для рекламодателей.

Неоновые вывески и туристический инфоцентр

Почти в каждом районе есть места, где любит собираться всякая шпана и асоциальные личности. Устанавливать везде фонари — дорого и долго. А вот сделать яркую неоновую вывеску, которая включается в любую розетку, пожалуйста! Неоном можно осветить все темные закоулки и даже превратить их в арт-объект.

Нашему культурному городу не хватает туристического инфоцентра. И он будет полезен не только во время «Славянского базара». Туристы смогут найти там карту города, узнать о гостиницах и хостелах, купить билеты на транспорт, заказать экскурсии и т.д.

Живое общение со специалистами (желательно — еще и владеющими английским) гораздо приятнее, чем хаотичное расспрашивание у прохожих, как найти вокзал.


Велодорожка в Минске. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Создание велодорожек и велопарковок

Для начала — хотя бы в историческом центре, а в перспективе — во всех микрорайонах. Да, я в курсе, что у нас еще даже автодороги есть не везде, не говоря уже о велодорожках. Но пересадка на велосипеды — общеевропейский тренд: это экологично, дешево и полезно для здоровья.

Однако без соответствующей инфраструктуры никто не вытащит велосипед из кладовой, опасаясь, что вдруг колесо застрянет в открытом канализационном люке или, не дай бог, сам он попадет в ДТП.

Кстати, для тех, кто говорит, что велодорожки — не прибыльное и никому не нужное занятие, имею железный аргумент: инфраструктура для велосипедистов увеличивает прибыльность заведений и стоимость квартир в домах поблизости.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября.

Все конкурсные истории — по ссылке.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Витебска Юлия Ваганова предлагает поставить деревянные домики с сувенирами и сладостями в парке Победителей, а также осветить здания неоном.
 
Новости дня
Новости общества
 
46 тысяч разовых доз: на даче под Осиповичами нашли 12 мешков с марихуаной. А потом - и хозяина дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика