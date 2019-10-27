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«Если б я была мэром». Юлия знает, как украсить Витебск, а заодно разогнать шпану
28.10.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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— На самом деле я бы не хотела быть мэром, а вот почувствовать себя Кэрри Брэдшоу в суровых реалиях готова! — шутит Юлия. — Вдруг мои мысли кому-то пригодятся…
Сквер на площади Победы
Главное, что нужно нашему городу, — вернуть сквер на площади Победы! Жители Витебска не забудут его никогда, понимаете, господа чиновники?!
Первым делом — снести эту серую сцену, а потом посадить на огромной пустой территории деревья, траву и цветы, разбить дорожки, поставить скамейки.
Можно поставить в парке Победителей пару деревянных домиков, где продавали бы сувениры, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Это будет особенно атмосферно в рождественский сезон.
А еще хорошо бы, чтобы на главной площади появились художественные экспозиции с работами известных или молодых художников.
Транспорта — больше и по расписанию
Крик души большинства горожан — общественный транспорт. Разбежка в 15−20 минут в движении на многих маршрутах — уважаемые градоначальники, это, по-вашему, норма?
Необходимо поставить электронные табло на всех остановках в городе. Если какого-то автобуса или маршрутки по техническим причинам не будет, пассажиры будут видеть эту информацию. Студенты перестанут опаздывать на учебу (хотя, не факт), а гостям города будет легче ориентироваться. Опять же, появятся новые площадки для рекламодателей.
Неоновые вывески и туристический инфоцентр
Почти в каждом районе есть места, где любит собираться всякая шпана и асоциальные личности. Устанавливать везде фонари — дорого и долго. А вот сделать яркую неоновую вывеску, которая включается в любую розетку, пожалуйста! Неоном можно осветить все темные закоулки и даже превратить их в арт-объект.
Нашему культурному городу не хватает туристического инфоцентра. И он будет полезен не только во время «Славянского базара». Туристы смогут найти там карту города, узнать о гостиницах и хостелах, купить билеты на транспорт, заказать экскурсии и т.д.
Живое общение со специалистами (желательно — еще и владеющими английским) гораздо приятнее, чем хаотичное расспрашивание у прохожих, как найти вокзал.
Создание велодорожек и велопарковок
Для начала — хотя бы в историческом центре, а в перспективе — во всех микрорайонах. Да, я в курсе, что у нас еще даже автодороги есть не везде, не говоря уже о велодорожках. Но пересадка на велосипеды — общеевропейский тренд: это экологично, дешево и полезно для здоровья.
Однако без соответствующей инфраструктуры никто не вытащит велосипед из кладовой, опасаясь, что вдруг колесо застрянет в открытом канализационном люке или, не дай бог, сам он попадет в ДТП.
Кстати, для тех, кто говорит, что велодорожки — не прибыльное и никому не нужное занятие, имею железный аргумент: инфраструктура для велосипедистов увеличивает прибыльность заведений и стоимость квартир в домах поблизости.
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Жительница Витебска Юлия Ваганова предлагает поставить деревянные домики с сувенирами и сладостями в парке Победителей, а также осветить здания неоном.
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