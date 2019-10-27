|
46 тысяч разовых доз: на даче под Осиповичами нашли 12 мешков с марихуаной. А потом - и хозяина дома
28.10.2019 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На даче у 54-летнего бобруйчанина оперативники обнаружили 12 мешков высушенной марихуаны,
Дача задержанного находится под Осиповичами. Сам он живет в Бобруйске. Масса изъятого у него наркотического вещества, по предварительным данным, составила не менее 10 кг — это то, что эксперты успели проверить. Экспертиза продолжается.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. По даным МВД, изъятого наркотика хватило бы более чем на 46 тысяч разовых доз.
В этом году изъято более 133 кг марихуаны. Уничтожено более 150 тонн наркосырья: дикорастущих опийного мака и конопли. Наиболее крупные посевы, более 15 гектаров, уничтожены в Гомельской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
46 тысяч разовых доз: на даче под Осиповичами нашли 12 мешков с марихуаной. А потом - и хозяина дома
Дома у подозреваемого нашли еще пакеты с наркотическим веществом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)