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46 тысяч разовых доз: на даче под Осиповичами нашли 12 мешков с марихуаной. А потом - и хозяина дома

28.10.2019 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На даче у 54-летнего бобруйчанина оперативники обнаружили 12 мешков высушенной марихуаны, сообщает МВД. Мужчину тоже нашли и задержали. Дома у него было еще 15 бумажных свертков с расфасованной марихуаной.


Дача задержанного находится под Осиповичами. Сам он живет в Бобруйске. Масса изъятого у него наркотического вещества, по предварительным данным, составила не менее 10 кг — это то, что эксперты успели проверить. Экспертиза продолжается.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. По даным МВД, изъятого наркотика хватило бы более чем на 46 тысяч разовых доз.


В этом году изъято более 133 кг марихуаны. Уничтожено более 150 тонн наркосырья: дикорастущих опийного мака и конопли. Наиболее крупные посевы, более 15 гектаров, уничтожены в Гомельской области.

 
 
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Дома у подозреваемого нашли еще пакеты с наркотическим веществом.
 
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