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В Минске от гриппа уже привился каждый четвертый
28.10.2019 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске от гриппа уже привился каждый четвертый,
Население Минска — чуть более 1 млн 992 тысяч жителей. Всего от гриппа в столице
По данным санстанции на 25 октября 2019 года, в Минске от гриппа привились 25,1% жителей города. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями сейчас находится в пределах среднемноголетних значений, характеризуется низкой интенсивностью и уровнем ниже на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В текущем эпидемическом сезоне на территории Северного полушария будут циркулировать три штамма вируса гриппа: один аналогичный прошлогоднему и два новых, которые ранее широко не циркулировали, иммунитет к ним не сформирован: A/Brisbane/ 02/2018 (H1N1) pdm09-подобный вирус, A/Kansas/14/2017 (H3N2).
Самой эффективной защитой от гриппа считается вакцинация. Она способствует формированию коллективного иммунитета, и риск распространения респираторных вирусов снижается. Сезонная вакцинация продлится до 1 декабря.
В Минске от гриппа используют вакцины как за счет бюджета — «Гриппол плюс» российского производства, так и вакцины, которые будут оплачивать предприятия или минчане из личных средств — тот же «Гриппол плюс», «Инфлювак» производства Нидерландов, «Ваксигрип» и «Ваксигрип-тетра» производства Франции. Все они зарегистрированы в Беларуси.
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Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями сейчас на 10,1% ниже, чем в прошлом году.
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