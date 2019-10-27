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В Минске от гриппа уже привился каждый четвертый

28.10.2019 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске от гриппа уже привился каждый четвертый, сообщает санстанция столицы. Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями сейчас на 10,1% ниже, чем в прошлом году.


Фото: Reuters

Население Минска — чуть более 1 млн 992 тысяч жителей. Всего от гриппа в столице планируют привить более 761 тысяч человек, это более 38% населения столицы.

По данным санстанции на 25 октября 2019 года, в Минске от гриппа привились 25,1% жителей города. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями сейчас находится в пределах среднемноголетних значений, характеризуется низкой интенсивностью и уровнем ниже на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В текущем эпидемическом сезоне на территории Северного полушария будут циркулировать три штамма вируса гриппа: один аналогичный прошлогоднему и два новых, которые ранее широко не циркулировали, иммунитет к ним не сформирован: A/Brisbane/ 02/2018 (H1N1) pdm09-подобный вирус, A/Kansas/14/2017 (H3N2).

Самой эффективной защитой от гриппа считается вакцинация. Она способствует формированию коллективного иммунитета, и риск распространения респираторных вирусов снижается. Сезонная вакцинация продлится до 1 декабря.

В Минске от гриппа используют вакцины как за счет бюджета — «Гриппол плюс» российского производства, так и вакцины, которые будут оплачивать предприятия или минчане из личных средств — тот же «Гриппол плюс», «Инфлювак» производства Нидерландов, «Ваксигрип» и «Ваксигрип-тетра» производства Франции. Все они зарегистрированы в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями сейчас на 10,1% ниже, чем в прошлом году.
 
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