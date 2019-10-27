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7 млн рублей уже выделены. Когда отремонтируют больницу в витебском микрорайоне Марковщина

28.10.2019 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Городская центральная клиническая больница на Марковщине с апреля на реконструкции. Медики временно оказывают помощь в других медучреждениях города. Как идут строительные работы и когда ждать новоселья в отремонтированном здании, узнали «Витьбичи».


Основные строительные работы на реконструкции больницы — внутренние. Внешнее обновление корпусов провели раньше, еще до апреля этого года.

— Работа идет активно, — говорит главный инженер городского УКС Сергей Польский. — Генподрядчик на объекте — ДСК. На субподряде трудятся специалисты предприятий «Витмедстрой», «Вектор А» и других. До возобновления реконструкции в апреле строители выполнили около 40% работ: заменили окна, утеплили здание и т.д. Сейчас строители усиливают плиты перекрытия, демонтируют старую кровлю, в левой половине корпуса приступают к устройству внутренних перегородок.

Много работы с коммуникациями. В лечебный корпус заведут теплотрассу (сейчас теплопункт находится в соседнем, административном здании). Изменится подводка водопровода и канализационных сетей. В проект включено и устройство надземного перехода между двумя корпусами. Планируют купить шесть лифтов.

Объект намерены сдать в 2020 году. Средства на ремонт — а это 7 млн рублей — выделили полностью. В этом году из этой суммы на работы потратили более 1,5 млн.

Еще примерно 1,8 млн рублей потребуется на медоборудование.

— После реконструкции в больнице продолжат работать отделения проктологии, хирургии, ревматологии, пульмонологии. Установим новый рентгеновский аппарат на три рабочих места. Обновим УЗИ-аппаратуру, лабораторную диагностику. В хирургическом отделении появятся лапароскопические стойки. Приобрели современное эндоскопическое оборудование, наркозно-дыхательную аппаратуру. Проктологи будут применять лазерные технологии. Коллектив клиники сохранен и ждет возвращения в родные стены, — рассказал главный врач больницы Владимир Плыткевич.

 
 
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Объект намерены сдать в 2020 году. Средства на ремонт - а это 7 млн рублей - выделили полностью.
 
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