В Гродно компания решила выжить мужчину из квартиры и дачи - и примотала его скотчем к дереву

Источник материала: Tut.by

В Гродно разведенные супруги предпенсионного возраста продолжали жить в одной квартире — и около 10 лет все было хорошо, пока жена не сдружилась с 30-летними молодыми людьми. С ними она периодически выпивала. Чем дело закончилось, рассказывает милиция региона.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В какой-то момент компания приняла решение, что бывший муж в квартире лишний — и потребовали, чтобы он съехал. Тот решил не конфликтовать и уехал жить на дачу в Гродненский район. Однако бывшая жена с новыми друзьями стали выживать мужчину и оттуда.

На прошлой неделе все они снова приехали на дачу. Мужчина сам открыл дверь незваным гостям. После десятиминутной беседы хозяин отказался покидать дачу, тогда двое молодых злоумышленников попросили его показать дорогу к железнодорожной станции. По пути набросились на мужчину, привязали его скотчем к дереву и убежали.

Потерпевший примерно через час освободился самостоятельно, добрался до соседей и с их телефона сообщил о случившемся в милицию. Милиция нашла подозреваемых на съемной квартире в Гродно и задержала их.

Возбуждено уголоное дело за незаконное лишение свободы. Им грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом.