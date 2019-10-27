ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно компания решила выжить мужчину из квартиры и дачи - и примотала его скотчем к дереву

28.10.2019 15:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно разведенные супруги предпенсионного возраста продолжали жить в одной квартире — и около 10 лет все было хорошо, пока жена не сдружилась с 30-летними молодыми людьми. С ними она периодически выпивала. Чем дело закончилось, рассказывает милиция региона.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В какой-то момент компания приняла решение, что бывший муж в квартире лишний — и потребовали, чтобы он съехал. Тот решил не конфликтовать и уехал жить на дачу в Гродненский район. Однако бывшая жена с новыми друзьями стали выживать мужчину и оттуда.

На прошлой неделе все они снова приехали на дачу. Мужчина сам открыл дверь незваным гостям. После десятиминутной беседы хозяин отказался покидать дачу, тогда двое молодых злоумышленников попросили его показать дорогу к железнодорожной станции. По пути набросились на мужчину, привязали его скотчем к дереву и убежали.

Потерпевший примерно через час освободился самостоятельно, добрался до соседей и с их телефона сообщил о случившемся в милицию. Милиция нашла подозреваемых на съемной квартире в Гродно и задержала их.

Возбуждено уголоное дело за незаконное лишение свободы. Им грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В какой-то момент компания приняла решение, что бывший муж в квартире лишний - и потребовали, чтобы он съехал. Тот решил не конфликтовать и уехал жить на дачу в...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Если б я была мэром». Юлия знает, как украсить Витебск, а заодно разогнать шпану
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика