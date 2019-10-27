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В Гродно компания решила выжить мужчину из квартиры и дачи - и примотала его скотчем к дереву
28.10.2019 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно разведенные супруги предпенсионного возраста продолжали жить в одной квартире — и около 10 лет все было хорошо, пока жена не сдружилась с 30-летними молодыми людьми. С ними она периодически выпивала. Чем дело закончилось,
В какой-то момент компания приняла решение, что бывший муж в квартире лишний — и потребовали, чтобы он съехал. Тот решил не конфликтовать и уехал жить на дачу в Гродненский район. Однако бывшая жена с новыми друзьями стали выживать мужчину и оттуда.
На прошлой неделе все они снова приехали на дачу. Мужчина сам открыл дверь незваным гостям. После десятиминутной беседы хозяин отказался покидать дачу, тогда двое молодых злоумышленников попросили его показать дорогу к железнодорожной станции. По пути набросились на мужчину, привязали его скотчем к дереву и убежали.
Потерпевший примерно через час освободился самостоятельно, добрался до соседей и с их телефона сообщил о случившемся в милицию. Милиция нашла подозреваемых на съемной квартире в Гродно и задержала их.
Возбуждено уголоное дело за незаконное лишение свободы. Им грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом.
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В какой-то момент компания приняла решение, что бывший муж в квартире лишний - и потребовали, чтобы он съехал. Тот решил не конфликтовать и уехал жить на дачу в...
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