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В ограбленном офисе в Минске нашли записку от «конкурентов». Но след вывел на курьера этой же фирмы

28.10.2019 15:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оперативники задержали в Минске мужчину, подозреваемого в краже из офиса интернет-магазина. На месте преступления он оставил записку, чтобы запутать следствие. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


В милицию поступил звонок, что в офисе интернет-магазина кто-то высверлил замок и вынес 9 мобильных телефонов, 32 тысячи рублей и еще 3,5 тысячи долларов. На месте нашли и записку из которой можно было сделать вывод, что к хищению якобы причастны конкуренты.


Однако розыск вывел на 31-летнего минчанина, который работал в этом же магазине курьером. По версии следствия, накануне он намерено с другим курьером отвез на хранение в офис крупную сумму выручки. А уже ночью проник в офис, взял все ценное и оставил записку, чтобы пустить оперативников по ложному следу.

Мобильники и некоторую часть суммы удалось вернуть. Остальное, по данным милиции, он передал сестре для погашения кредита на квартиру.

Известно, что в прошлом минчанин был судим за оборот наркотиков. Что касается эпизода с кражей, то материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки.

 
Теги: Минск
 
 
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Ночью из офиса пропали 9 мобильных телефонов, 32 тысячи рублей и еще 3,5 тысячи долларов.
 
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