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Когда запустят второй бесконтактный маршрут в Гродно (и что делать с троллейбусом № 5)

28.10.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда запустят второй бесконтактный маршрут в Гродно

Второй бесконтактный троллейбусный маршрут в Гродно планируют пустить с 4−5 ноября, если будут все пять машин, сообщает «Вечерний Гродно».

Пока в Гродно приехал один «безрогий» троллейбус, поставку остальных еще ждут. Троллейбусы с автономным ходом будут курсировать между «Гродно Азотом» и Ольшанкой. Утром и вечером, в часы пик, они поедут из Ольшанки до новых цехов «Гродно Азота» (маршрут № 21), а в остальное время (маршрут № 22) — до кольца на проспекте Космонавтов (возле «Короны»), рассказали в компании «Оператор пассажирских перевозок».

С запуском нового маршрута решат, что делать с существующим троллейбусом № 5, который уже курсирует от «Химволокно» до «Гродно Азот». Не исключено, что его вовсе отменят.

Еще один бесконтактный маршрут из Ольшанки на Девятовку планируют запустить в ближайшей перспективе. Правда, как поедут троллейбусы — через мост на Поповича или через центр — пока не решили.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пока в Гродно приехал один «безрогий» троллейбус, поставку остальных еще ждут.
 
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