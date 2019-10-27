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Милиция нашла группировку «художников», которые ездили по всей стране и разрисовывали поезда

28.10.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оперативники выявили группу из более чем десятка человек, которые ездили по стране и разрисовывали поезда. Такие действия подпадают под статью о порче имущества, сообщают в МВД.


В ночь с 3 на 4 августа кто-то разрисовал один из вагонов электрички на станции «Орша-Центральная». Было возбуждено уголовное дело по ст. 341 Уголовного кодекса, и начался поиск.

«Правоохранителям удалось установить неизвестных художников. Как оказалось, в состав группировки входило более десятка человек в возрасте от 18 до 30 лет», — рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.

Все фигуранты живут в разных регионах и рисунки оставляли по всей стране — место для «акции» выбирали специально.


Подозревают, что в Орше поезд разрисовали четверо человек, а идейным вдохновителем стал 27-летний мужчина из агрогородка Ратомка (Минская область), который раньше был судим за хулиганство. За эпизод в Орше его уже оштрафовали на 70 базовых величин (1785 рублей).

«Остальные члены группировки также будут привлечены к ответственности. Сейчас сотрудниками Оршанского ОВДТ ведется проверка данных лиц на причастность к аналогичным преступлениям», — добавили в милиции.

 
 
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Такие действия подпадают под статью о порче имущества, сообщают в МВД.
 
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