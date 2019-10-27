БелЖД запускает новые поезда - в Прагу, Варшаву через Брест и Новозыбков из Гомеля

Источник материала: Tut.by

В декабре Белорусская железная дорога расширяет маршрутную сеть с регионами Российской Федерации и странами Западной Европы, сообщает пресс-служба БелЖД.

С 8 декабря ежедневно будут ходить поезда международных линий № 842/841 и № 844/843 в сообщении Гомель-Новозыбков-Гомель. Отправление из Гомеля в 9.34 и 16.44 и прибытие в Новозыбков в 11.07 и 18.17 соответственно. Время отправления поездов из Новозыбкова — 11.33 и 19.44 и прибытия в Гомель — 13.06 и 21.19. Цена проезда составит в будние дни 11 рублей 34 копейки, в выходные и праздничные дни — 13 рублей 43 копейки.

С15 декабря назначены новые пересадочные ежедневные поезда № 126/125 Варшава-Брест и № 726/725 Брест-Минск, а также № 136/137 Прага-Варшава-Брест с возможностью пересадки пассажиров по станции Брест-Центральный на поезд № 96 Брест-Москва и с поезда № 27 Москва-Брест. В составе поездов № 136/137 Прага-Варшава-Брест также предусмотрено ежедневное курсирование беспересадочных вагонов Москва-Прага.

Так, из Варшавы поезд № 126 Варшава-Брест будет отправляться в 12.51 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.10 (по местному времени). Поезд № 726 Брест-Минск будет отправляться со станции Брест-Центральный в 20.00 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 23.25.

Из Минска поезд № 725 Минск-Брест будет отправляться в 15.59 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.01, отправляться от станции Брест-Центральный поезд № 125 Брест-Варшава будет в 19.56 и прибывать на станцию Варшава-Заходняя в 22.29 (по местному времени).

Пограничный и таможенный контроль для пассажиров поездов № 125/126 Варшава-Брест предусматривается непосредственно в составе поездов в парке Буг.

Из Праги поезд № 136 Прага-Варшава-Брест будет отправляться в 10.23 под № 115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.47. Из Бреста поезд № 137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага Главная в 17.39 под № 114.

Поезд Прага-Варшава-Брест будет следовать через станции Острава Главная (Чехия), Тересполь, Варшава Центральная, Катовице (Польша).

Пограничный и таможенный контроль для пассажиров поездов № 136/137 Прага-Варшава-Брест предусмотрен через таможенный зал вокзала станции Брест-Центральный.

Билет на поезд в сообщении Минск-Варшава будет стоить 44 рубля, Прага-Варшава-Брест — 134 рубля (может изменяться в зависимости от курса евро).