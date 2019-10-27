Отправлять в СИЗО должен суд и только в исключительных случаях. Какие изменения назрели в уголовном законе

Источник материала: Tut.by

Беларусь остается последней страной в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. Еще в нашей стране за коррупцию одинаково судят и чиновника, и директора частной фирмы. А решение о том, что человека нужно взять под стражу принимает не суд, а следователь с санкции прокурора. И каждый третий после отбытого срока снова попадает за решетку. Мы спросили у адвоката Сергея Иванова и правозащитника Павла Сапелко, какие изменения назрели в уголовном законе.

Отменить смертную казнь Беларусь — последняя страна в Европе и на всем постсоветском пространстве, где до сих пор применяется смертная казнь. С момента независимости к высшей мере наказания было приговорено свыше 400 человек, известно только об одном случае, когда президент помиловал приговоренного — расстрел заменили на продолжительный срок лишения свободы. С 1998 года в Беларуси действует альтернативное смертной казни наказание — пожизненное заключение. Статистика показывает, что наличие высшей меры не влияет на уровень преступности в стране. Самый главный аргумент против — возможная судебная ошибка, в Беларуси были случаи, когда расстреливали невиновных . Кроме того, наличие смертной казни — преграда для Беларуси стать членом Совета Европы и соответственно, быть субъектом Европейского суда, куда обращаются граждане, когда на национальном уровне добиться справедливости не удалось. В случае положительного решения Совета Европы, государство-участник обязано исполнить решение, в том числе выплатить компенсацию потерпевшему. Есть несколько вариантов, как можно отказаться от смертной казни. Первый — исключить данное наказание из уголовного закона. Второй — ввести мораторий на исполнение смертных приговоров. Отметим, что в Беларуси к высшей мере в основном приговаривают за убийства, совершенные с особой жестокостью.





Брать под стражу в исключительных случаях По мнению экспертов, следует изменить отношение к избранию меры пресечения. На сегодня в соответствии со ст. 117 УПК, любая мера пресечения может (но не должна) избираться только в случаях, если у органа, ведущего уголовный процесс, есть подозрение, что лицо, привлекаемое к ответственности, может скрыться или воспрепятствовать предварительному следствию. Это субъективная оценка, нужен более объективный критерий. Брать человека под стражу, не в том случае, если он может скрыться, а если он по факту скрылся — тогда нужно объявлять его в розыск, избирать меру пресечения под стражу. Либо если установлены факты, когда обвиняемый или подозреваемый пытается оказывать влияние на свидетеля, например, или уничтожить улики. В Беларуси каждый третий обвиняемый до суда находится в СИЗО. Если санкция статьи, по которой обвиняют человека, предусматривает наказание свыше 2 лет лишения свободы, у следователя есть право запросить для такого человека заключение под стражу, исключение — экономические преступления с наказанием до 6 лет лишения свободы (не распространяется на контрабанду, незаконный экспорт, «отмывание» денег, а также на обвиняемых, которые не имеют постоянного места жительства в Беларуси). Теоретически под стражу могут взять обвиняемого по менее тяжкому преступлению (например, за хулиганство), а следует брать под стражу только лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь и здоровье человека (убийство, изнасилование, похищение человека и т.д.), либо особо опасных рецидивистов. Эксперты считают, что избирать меру пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога должен суд как независимый орган, сегодня решение принимает следователь с санкции прокурора, а впоследствии гособвинение поддерживает также прокуратура.

Нельзя директора частной фирмы судить за коррупцию так же, как чиновника Понятие коррупции у нас заимствовано еще из советских времен, когда был только государственный сектор. Несмотря на то, что сегодня государственный сектор по-прежнему доминирует в экономике, есть доля и частного бизнеса. Однако с уголовно-правовой точки зрения одинаково оцениваются действия как должностного лица государственного предприятия, так и директора частной фирмы, и точно так же сотрудника госоргана, то есть чиновника, хотя в мире уже давно существует разделение на публичных и частных должностных лиц. По мнению экспертов, обвинение во взяточничестве должно касаться только должностных лиц государственных органов. Если директор частной фирмы совершил действия, которые причинили ущерб владельцу компании, разбирательство должно быть в гражданско-правовом порядке. Правоохранительные органы следует привлекать лишь в случаях хищения.





Ввести понятие уголовный проступок Проступками считаются мелкие уголовные преступления, за совершение которых предусмотрено тюремное заключение сроком до года. Разбирательство по таким делам проходит по упрощенной процедуре — например, наказание применяет орган внутренних дел, без вмешательства суда, или может применяться медиация — процедура примирения. Также предусмотрены альтернативные виды воздействия на нарушителя: если мелкое преступление совершено вследствие алкогольной зависимости, человеку предлагают пройти лечение, и в случае положительного результата, к ответственности его не привлекают. По делам о проступках в большинстве случаев предусмотрен более короткий срок исковой давности.

Убрать из уголовного кодекса статьи за диффамацию В Уголовном кодексе Беларуси содержится семь статей, закрепляющих уголовную ответственность за диффамацию — распространение порочащих сведений в СМИ, в том числе правдивой, а не только ложной информации: Клевета (ст. 188) — ограничение свободы до трех лет;

Оскорбление (ст. 189) — ограничение свободы до трех лет;

Клевета в отношении президента Республики Беларусь (ст. 367) — лишение свободы до пяти лет;

Оскорбление президента Республики Беларусь (ст. 368) — лишение свободы до трех лет;

Оскорбление представителя власти (ст. 369) — ограничение свободы до трех лет;

Дискредитация Республики Беларусь (ст. 369.1) — лишение свободы до двух лет;

Оскорбление судьи или народных заседателей (ст. 391) — ограничение свободы до трех лет. Таким образом, белорусское уголовное законодательство устанавливает более жесткое наказание за оскорбление и клевету должностного лица. Наличие таких норм в законодательстве страны приводит к их злоупотреблению государственными органами. По мнению правозащитников, такие вопросы вообще следует решать в порядке гражданского судопроизводства.

Уйти от уголовного наказания за нарушение внутренних правил в исправительных учреждениях За нарушение внутренних правил содержания в колониях можно отделаться предупреждением, но осужденного могут и отправить в штрафной изолятор или помещение камерного типа — изоляция может продолжаться от нескольких суток до нескольких месяцев. Заключенного также могут перевести на более строгий режим, в том числе отправить в тюрьму. Или возбудить уголовное дело, тогда к основному сроку могут добавить новый — за злостное неповиновение требованиям администрации (ст. 411 УК, до 2 лет лишения свободы). Нарушение правил — также повод лишить заключенного права на свидания, передачи, посылки, а в последующем — на условно-досрочное освобождение или замену неотбытого наказания более мягким. Проблема в том, что какое наказание применять, часто носит субъективный характер, иногда служит поводом давления на заключенных.

Колонии и тюрьмы отдать под управление Минюсту Сегодня все исправительные учреждения находятся в ведении Департамента исполнения наказаний МВД — достаточно закрытой структуры. По мнению правозащитников, куда эффективнее было бы пойти по пути ряда европейских стран, где тюрьмами управляют гражданские структуры — например, Министерство юстиций, а медицинские работники в этих учреждениях подчиняются Минздраву, а не милицейским службам.





Готовить заключенных к свободной жизни еще в колонии В Беларуси по-прежнему высокий процент рецидива. Каждый третий заключенный уже имеет за плечами «тюремные институты». Сегодня в исправительных учреждения практически отсутствует системная работа по возвращению человека к свободной жизни. На волю бывшие осужденные часто выходят озлобленные, без денег, потеряв семью и жилье. Устроиться на работу также проблематично. В результате они повторно совершают преступление и снова попадают за решетку — обществу это невыгодно по двум причинам: ухудшает безопасность и новое бремя на бюджет. В нескольких колониях есть возможность получить дистанционное высшее образование (платно), работают общественные проекты по ресоциализации, однако системной такую работу назвать нельзя, предложенные инициативы недоступны для всех заключенных.