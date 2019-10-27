29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом

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Различают геморрагический и ишемический инсульты.

При геморрагическом инсульте разрушается кровеносный сосуд, не выдержавший повышенного давления. Кровь попадает в вещество мозга, т.е. происходит кровоизлияние в мозг. Оно сдавливает мозг, вызывает его отек и гибель какого-то участка.

При ишемическом инсульте сосуды остаются целыми, но кровоток прекращается из-за сужения и закупорки тромбом. Последствия те же, что и в предыдущем случае: возникает отек и гибель, инфаркт участка мозга.

Инсульт не возникает на ровном месте. Часто ему предшествуют различные нарушения кровоснабжения головного мозга.

Наиболее частые первые симптомы инсульта:

- внезапная слабость в руке и/или в ноге;

- внезапное нарушение речи и/или ее понимания;

- внезапная потеря равновесия, нарушение координации, головокружение;

- внезапная потеря сознания;

- острая головная боль без какой-либо видимой причины или после тяжелого стресса, физического перенапряжения;

- внезапное онемение губы или половины лица, часто с «перекосом» лица.

Если вы увидите у ваших знакомых или родственников, или сами ощутите любой из этих симптомов, срочно вызывайте «скорую» помощь. Доказана прямая зависимость исхода инсульта от времени начала его лечения. Каждая минута на счету!

Профилактика микроинсульта: давление под контролем. Гипертоническая болезнь, или, проще говоря, повышенное кровяное давление – опасная патология и основная причина развития инсульта. Но многие люди свыкаются с нею и не предпринимают никаких мер для улучшения состояния своего здоровья. Чтобы вовремя принять адекватные меры, нужно постоянно контролировать колебания артериального давления. Если верхнее число показателя кровяного давления (систолическое артериальное давление) постоянно превышает 140 или же нижняя его цифра (диастолическое артериальное давление) постоянно выше 90, следует обязательно обратиться к врачу, чтобы тот назначил лечение.

Среди простых рекомендаций, вполне выполнимых в быту, следующие:

- отказ от курения и ограничение приема алкоголя;

- уменьшение потребления поваренной соли, которая необходима организму, но не в избыточных количествах, вполне достаточно 2-5 грамма в сутки. (Сравнительно много соли в блюдах из меню предприятий общепита и продуктах, приготовленных промышленно: в колбасах, консервах, выпечке. Если готовить завтраки, обеды и ужины дома, снизить потребление соли легче.);

- снижение избыточного веса и соблюдение диеты (сосудам нужны калий и магний, очень полезны рыба и морепродукты);

- увеличение физической активности (стараться давать себе динамические нагрузки невысокой интенсивности хотя бы через день: ходьба, велосипед и плавание очень хороши, но в меру, не доводите себя до одышки, болей в сердце и аритмии).

И ПОСЛЕДНЕЕ… УЛЫБАЙТЕСЬ! ИЗБЕГАЙТЕ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ! ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ – ЗАЛОГ ВАШЕГО ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ.

М.И. САМЦЕВИЧ, заведующий кардиологическим отделением УЗ «Борисовская больница №2»