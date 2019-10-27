Одного из потерявшихся в лесу пенсионеров нашли с помощью вертолета, поиски второй продолжаются

Источник материала: Tut.by

Одного из заблудившихся еще 26 октября пенсионеров сегодня удалось обнаружить. Нашли пожилого грибника с помощью вертолета пограничников, сообщили в УВД.



Фото: Иван Яриванович

Напомним, 26 октября 82-летний житель Наровлянского района ушел в лес за грибами и к вечеру домой не вернулся. Сын обратился в милицию. Пропашего искали милиция, МЧС и местные жители. 28 октября к поисковым мероприятиям удалось привлечь вертолет Государственного пограничного комитета. Около трех часов дня пенсионера удалось обнаружить в районе деревни Дворище, находящейся в зоне радиоактивного загрязнения. Сейчас он в больнице.

Поиски 85-летней жительницы Житковичского района, которая ушла в лес недалеко от деревни Остранка еще 25 октября, продолжаются.