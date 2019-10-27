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Одного из потерявшихся в лесу пенсионеров нашли с помощью вертолета, поиски второй продолжаются
28.10.2019 19:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одного из заблудившихся еще 26 октября пенсионеров сегодня удалось обнаружить. Нашли пожилого грибника с помощью вертолета пограничников,
Поиски 85-летней жительницы Житковичского района, которая ушла в лес недалеко от деревни Остранка еще 25 октября, продолжаются.
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26 октября 82-летний житель Наровлянского района ушел в лес за грибами и к вечеру домой не вернулся. Сын обратился в милицию. Пропашего искали милиция, МЧС и местные...
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