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Одного из потерявшихся в лесу пенсионеров нашли с помощью вертолета, поиски второй продолжаются

28.10.2019 19:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одного из заблудившихся еще 26 октября пенсионеров сегодня удалось обнаружить. Нашли пожилого грибника с помощью вертолета пограничников, сообщили в УВД.


Фото: Иван Яриванович

Напомним, 26 октября 82-летний житель Наровлянского района ушел в лес за грибами и к вечеру домой не вернулся. Сын обратился в милицию. Пропашего искали милиция, МЧС и местные жители. 28 октября к поисковым мероприятиям удалось привлечь вертолет Государственного пограничного комитета. Около трех часов дня пенсионера удалось обнаружить в районе деревни Дворище, находящейся в зоне радиоактивного загрязнения. Сейчас он в больнице.

Поиски 85-летней жительницы Житковичского района, которая ушла в лес недалеко от деревни Остранка еще 25 октября, продолжаются.

 
 
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26 октября 82-летний житель Наровлянского района ушел в лес за грибами и к вечеру домой не вернулся. Сын обратился в милицию. Пропашего искали милиция, МЧС и местные...
 
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