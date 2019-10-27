Если б я был мэром. Мечта могилевчанки Татьяны о «Чуде в городе»

Источник материала: Tut.by

Очередная история на конкурс «Если б я был мэром» ну очень необычная. По крайней мере, по форме. Татьяна Кутузова нафантазировала такого мэра, какого мы, например, — да и вы тоже — не встречали. В общем, вот вам «Чудо в городе». Все персонажи вымышленные. К сожалению.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Беларусь. Могилев.

Очередной осенний день постепенно уходит. На улице накрапывает октябрьский спокойный дождик. Скоро Покровы.

— Добрый вечер, Иван Иванович!

— Добрый вечер, Алексей, — отвечает водителю Иван Иванович, присаживаясь в служебное авто. — Завтрашний день будет особенным! У меня очень необычные планы: хочу послушать и услышать город и себя.

— Ну вы чудите, Иван Иванович!

— Именно так, Леша. Будем создавать чудо в городе.

Водитель посмотрел на Ивана Ивановича с любопытством, ничего не сказав. И подумал о том, как здорово, что первым лицом в нашем городе является именно этот, с виду простой, но невероятно креативный и деятельный человек.

За его спокойствием стоят множество идей и желание услышать, увидеть все. Объемная работа в формате 3D — дальновидность, дипломатичность и движение — это про Ивана Ивановича.

Пятница, 11 октября, — экспериментальное утро намеченного дня началось, завертелось, закружилось, понеслось.

Позавтракав и еще раз перебрав все мысли, Иван Иванович вышел из дома. 6.30. Город уже просыпался, во многих окошках горели или загорались огоньки.

Путь мэра лежал к остановке. Проходя через детскую площадку, Иван Иванович подумал, как мало у нас хороших площадок для детей и как далеко они расположены от их жилья — в основном, все в центре города. А было бы неплохо создать в каждом микрорайоне города детскую площадку с учетом интересов детей разных возрастных групп.



Детская площадка в Москве. Фото: the-village.ru



Детская площадка в Москве. Фото: the-village.ru



Детская площадка в Москве. Фото: the-village.ru

На остановке уже собирались люди. Каждый планировал ехать в своем направлении. Изучив расписание, Иван Иванович подумал, что необходимо установить электронные расписания на остановочных пунктах. Видимые, читаемые и, возможно, с озвучкой.

Подошел автобус № 1. «Ну, начнем наш путь!», — подумал Иван Иванович, заходя в автобус. Людей в нем было еще немного.

Купив билет у кондуктора, Иван Иванович подумал, что надо бы переходить на другой уровень обслуживания: установить электронные компостеры, а также перейти от бумажных проездных к пластиковым и оплате карточками.



Фото: wikipedia.org

А еще лучше, чтобы по городу ходили электробусы. Это современно и экологично.

На каждом остановочном пункте автобус постепенно заполняется. Сейчас время для рабочих заводов. Они — самые ранние пассажиры. Иван Иванович задумался, почему бы не организовать выезды на предприятия бригад врачей-узистов? Это поможет ранней диагностике болезней и спасет жизни людей. Ведь пациентов онкологического диспансера меньше не становится — наоборот.

В автобусе слышатся детские голоса. Учителя и дети — следующие попутчики.

Шум прерывает голос школьника, на вид 9−10 класса.

— Бабушка, привет! — обращается мальчик к кондуктору.

— Привет, Ванька, — отвечает она внуку и на ходу продолжает свою работу.

— Анна Александровна, здравствуйте! Как мой внучок? — показывая на Ваньку, спрашивает кондуктор у женщины. Очевидно, учительницы.

— Не переживайте, он везде успевает: и в школе, и в боксе, — отвечает учитель. — Жаль только, что для таких талантливых детей у нас в Беларуси один центр — «Зубренок». А вот бы и для детей нашего города создали бы круглогодичный молодежный городок. Можно построить новый, современный центр и сделать его не хуже «Зубренка» и «Артека». А еще у нас много талантливых детей, для которых можно сделать отдых по сменам, по направлениям для разных категорий и возрастов. В городе есть так много талантливых педагогов, которые могли бы стать руководителями, воспитателями, организаторами, а также много талантливой молодежи в вузах города, которые могли бы найти себя там и развить.

«Как захватывающе говорит этот педагог, — подумал Иван Иванович. — Вот бы и правда создать такой городок для наших детей во главе с таким думающим руководителем. Ведь не зря говорят: нужно беречь слезы детей в детстве, чтобы они берегли наши слезы в старости».

А Ванька уже общается со своим другом, рассказывает о тренировках, которые ему сегодня предстоят перед подготовкой к соревнованиям. А друг ему говорит:

— Знаешь, как было бы здорово, если бы около школьных стадионов или во дворах сделали для нас уличные тренажеры. Я бы тоже на них занимался.

К мальчишкам присоединяется одноклассник:

— А я бы вот хотел научиться кататься на серфинге. Вот это круто! Читал, что в Германии катаются на реках и искусственных волнах, а в других странах создают искусственные волны для серфинга в бассейнах.



Городской серфинг в Мюнхене. Фото: surfway.ru



Городской серфинг в Мюнхене. Фото: surfway.ru

«Какая у нас продвинутая молодежь! — подумал Иван Иванович с гордостью. — И правильно они говорят, что мы стремимся к здоровому образу жизни, но у нас в городе нет даже обычного аквапарка.

Но его можно бы создать не совсем обычным, а для наших могилевчан в нем можно было бы организовать не только горки, но и бассейны с термальной водой, с минеральными водами, бассейны для серфинга, для отдыха с пляжем и пальмами, гидромассажеры, сауны, соляные пещеры».

Ребята выходят из автобуса, бурно обсуждая тему. А к автобусу подъезжает инвалид-колясочник. Выходит водитель автобуса и помогает ему въехать в салон. Все взгляды людей обращены в их сторону. Каждый думает о своем.

Наш мэр, например, — о том, что не везде созданы условия для безбарьерного передвижения колясочников — пандусы, подъемники.

Его мысли прервал разговор двух женщин, которые как раз разговаривали почти шепотом о том, что им по всему миру помогают разными способами. Например, что во многих странах собирают крышки от пластиковых бутылок, а потом на деньги, собранные от переработки от этих крышек, приобретают коляски, вертикализаторы, специальные кресла.

А еще вспомнили эти милые дамы и о том, что много насобиралось одежды, обуви в хорошем состоянии, выбросить жалко, а отдать некому. Вот если бы были такие контейнеры для сбора одежды и обуви, которые бы передавали нуждающимся.



Фото: redcross.by

— Здравствуйте, Иван Иванович! — услышал наш руководитель знакомый голос.

Это был старый знакомый. Разговорились. Оказалось, его сын мечтает о карманных деньгах, но самостоятельно заработанных. Как, например, в Европе ребят на летних каникулах приглашают в супермаркеты раскладывать товар на полки. И их заработок за 1 час почти равен заработку взрослого.

А что, если для наших детей, желающих подработать, организовать посильную работу в супермаркетах, кафе в соответствии с законодательством? И дети были бы счастливы собственному заработку, и взрослые — тому, что дети приучаются быть самостоятельными, взрослыми.

В одну секунду всех оживил голос молодого парня. Входя в автобус, он сказал «Good morning!». Пожилая женщина одобрительно покивала: «Гуд мани, гуд мани. Ишь ты какой, правильно говоришь: когда заходишь в транспорт, надо заплатить. И соглашаешься сразу — «Хорошо, деньги!».

— Он сказал «Доброе утро», — поправила ее учительница. — Во многих странах Европы, когда входишь в магазин, в транспорт принято здороваться. А у нас, к сожалению, не всегда. А вообще, я вам скажу, что английский нужно изучать всем, хотя бы просто на разговорном уровне. Или знать хотя бы один иностранный язык. Чтобы не было неловких ситуаций.

Как насчет просмотров фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрами? А еще можно открыть при вечерних школах или других учреждениях образования курсы для родителей по изучению языков по низким ценам.

Взгляд Ивана Ивановича переключился на объявления, которые висели в рекламной рамке. Фирма предлагала экскурсии по Европе. Вот, подумал он, мы тоже можем организовать здесь отличные экскурсии — на красном двухэтажном автобусе, как в Лондоне, с просмотром видео, голосовым сопровождением гида и национальными блюдами.

Посмотрев в окно, Иван Иванович увидел, что приближается его остановка. Еще было темно, но ночной город тоже красив. Хотелось бы, конечно, побольше зеленых украшений: крупных объемных фигур из цветов, цветочных арок, цветочных рамок для фото в полный рост, фруктовых садов…



Фото: modernplace.ru

Иван Иванович вышел в центре города — хотелось немного прогуляться. Выходя из автобуса, мэр еще раз бросил взгляд на кондуктора. Сложная работа у них, требующая выдержки. Попробуй столько часов на ногах провести! И вот сейчас он задумался над щепетильным вопросом: на конечных пунктах ведь для кондукторов даже биотуалетов нет.

Прогуливаясь, Иван Иванович наслаждался утренним городом, красивым и чистым. И теплым, несмотря на осень, дожди и серость. Иван Иванович шел и улыбался. Теперь можно и на работу.

— Доброе утро, Иван Иванович! — поприветствовал шефа Алексей.

— Наидобрейшее утро, Алексей! Наидобрейшее! И доброго дня!

«Получилось! Будет чудо в городе!» — с блеском в глазах подумал Алексей.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — тут .

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