Детские пособия и пенсии вырастут в Беларуси. Вслед за бюджетом прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 ноября текущего года, его рост составит 92 копейки.

С 1 ноября 2019 года бюджет прожиточного минимума в Беларуси в среднем на душу населения будет составлять 231,83 рубля (против 230,91 рубля в настоящее время). Новые размеры БПМ будут актуальны до конца января 2020 года, сообщает «Спутник».

После увеличения БПМ вырастут и некоторые социальные выплаты: минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите.

Также пересчитают надбавки к пенсиям и повышения некоторых пенсий, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и пособия на детей.

Рост пенсионных выплат составит от 46 копеек до 1 рубля. Примерно аналогичный рост будет наблюдаться и для детских пособий. При этом пособия на детей до трех лет пересматривать не будут.