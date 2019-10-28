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Контрабандные сигареты на 1,6 млн долларов нашли поляки в фуре с дверями из Беларуси
29.10.2019 01:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Польше задержали одну из самых крупных контрабандных партий сигарет. Нелегальный груз был спрятан в фуре, которая везла металлические двери из Беларуси. Об этом
Контрабандные сигареты обнаружили сотрудники таможни в фуре с металлическими дверями. Они были спрятаны в дверях-пустышках, говорится в сообщении.
Всего таможенники нашли около 450 тысяч пачек на сумму 6,3 млн злотых (1,64 млн долларов).
Сигареты, перевозимый груз, а также грузовик задержаны для дальнейшего разбирательства.
Сообщается. что это самая крупная контрабандная партия сигарет, задержанная в этом году в Люблинском воеводстве, и одна из крупнейших в Польше.
По
В Европарламенте считают, что возможность вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО) следует увязать с решением проблемы контрабанды белорусских сигарет в страны Евросоюза (ЕС). Такое
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Контрабандные сигареты обнаружили сотрудники таможни в фуре с металлическими дверями. Они были спрятаны в дверях-пустышках
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