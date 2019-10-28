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«Если б я была мэром». Елена хочет, чтобы предприятия Бреста публиковали онлайн показатели по выбросам

29.10.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брест должен входить в топ самых зеленых городов Европы, считает брестчанка Елена — и рассказывает, как добиться поставленной цели в своей заявке на творческий конкурс «Если б я была мэром».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Велопешеходные дорожки, зона паркура и онлайн-отчеты

Активный образ жизни — это стиль, который может объединить горожан. Городу нужны новые парки или скверы, где можно бегать в любое время года, открытые оборудованные спортивные и игровые площадки, зоны паркура, велодорожки, пролегающие через весь Брест. Кроме того, городская среда должна быть адаптирована для людей с инвалидностью, чтобы инфраструктура была доступна для всех.

Брест должен входить в топ самых зеленых городов Европы. Предприятия города должны заботиться об экологии и в режиме онлайн предоставлять общественности информацию с показателями по выбросам.

Больницы, школы и центры эмпатии

Медицинское обслуживание должно выйти на новый качественный уровень. Следует создать единую информационную платформу, объединяющую все учреждения города и страны. На сайте пациенты могли бы ставить оценки и оставлять отзывы, чтобы таким образом мотивировать медиков развиваться и повышать свой профессионализм. Здесь же врачи могли бы наращивать свои компетенции и продвигать экспорт медицинских услуг.

В школах и садиках должна быть создана интерактивная среда. Хочется, чтобы руководителей учебных заведений выбирали ученики либо их родители, а Брест принимал международные олимпиады по математике, информатике, физике, химии и литературе.

Можно также открыть в Бресте центры эмпатии и живого общения для пожилых людей в каждом районе. Кроме того, следует проводить больше городских мероприятий для старшего поколения.

Малый бизнес, туризм и система эффективного менеджмента

В Бресте должна появиться программа «Эффективный менеджмент», которая бы автоматизировала и консолидировала учет экономических показателей госпредприятий. Данная программа может предусматривать также аттестацию и обучение менеджеров высшего звена с учетом мировых стандартов, что позволило бы развивать прибыльные и ликвидировать убыточные предприятия, дав возможность людям зарабатывать достойную заработную плату либо уйти в свое дело. Важно стимулировать предприятия, больше внимания уделять формированию сильных управленческих команд и грамотно работать с человеческими ресурсами, правильно мотивировать персонал, повышая качество выпускаемых продуктов либо услуг.

Для развития малого бизнеса нужно реализовывать программы по поддержке предпринимательства, как финансовые, так и образовательно-консультативные, которые подскажут молодым бизнесменам не только, как развивать свой собственный бизнес, но и как делать это прибыльно.

Можно также создать в Бресте маркетинговое агентство по продвижению города в республиканском и мировом масштабе в единой концепции. С одной стороны, город нужно продвигать, как привлекательное место для жизни, позволяющее расширять возможности реализации потенциала горожан, а с другой стороны, как коммерческую среду со своим туристическим потенциалом, возможностями для бизнеса в сфере услуг, а также развитой инфраструктурой и производственной базой.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября.

Все конкурсные истории — по ссылке.

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Теги: Брест
 
 
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