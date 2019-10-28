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Её главное богатство – дети

29.10.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Для новолукомчанки Натальи Кравцевич главная профессия её жизни – быть мамой. Она просто профессионал в семейном деле. Представьте, каково это растить и воспитывать не одного и даже не двоих, а шестерых детей! В канун Дня матери счастливая мама стала участницей торжественного мероприятия по случаю чествования лауреатов премии имени Героя Советского Союза З. М. Туснолобовой-Марченко. Это уже второе признание её как многодетной мамы. Шесть лет назад Наталье Петровне вручили орден Матери. Получая награду, она очень волновалась. 

Её главное богатство – дети

Счастливая мама Наталья Кравцевич после церемонии вручения премии имени Героя Советского Союза З. М. Туснолобовой-Марченко.

По словам новолукомчанки, приятно, что государство заботится о многодетных семьях, каждодневный труд матерей не остаётся незамеченным и недооценённым. Получить орден и премию ей было приятно. 

Знакомство с детьми начну по старшинству, – улыбается Наталья. – Первая дочь, Надежда, ей двадцать пять лет, работает диспетчером «скорой помощи» в Новолукомльской ЦРБ. Следующая, Елена, ей 22, и она тоже уже работает. Правда, она выбрала себе специальность повара. Сейчас набирается опыта, трудится в одном из кафе города Сенно. Поехала туда по распределению, но после отработки положенного срока хочет вернуться в родной город. Надеется найти себе работу по специальности на малой родине. Третьей, Валентине, – 18, и она учится в Оршанском медицинском колледже. Медиков в семье – хоть отбавляй.

Когда старшие девочки учились в школе, были для меня главными помощниками. После их отъезда стало гораздо труднее. Правда, сейчас Надежда вернулась в родное «гнездо», помогает в свободное от работы время. Зато когда приезжают домой все на каникулы или выходные – это для нас настоящий праздник. Особенно радуются малыши. Они не отходят от них ни на шаг.
Четвёртая у нас тоже девочка, Соня, ей 11 лет. Она учится в пятом классе и в музыкальной школе по классу баян. И пятая, Алиса. Ей 8 лет, и она с удовольствием ходит в школу. Любимец всей семьи – долгожданный мальчик Михаил – самый младший, ему пять.

Её главное богатство – дети

Счастливая семья Кравцевич-Рукиных.

Главней всего была и есть погода в доме. И зависит она от кого? Конечно, от хранительницы очага, её ласковых рук и доброго сердца. Именно такая мама Наталья, по мнению Нади, Лены, Вали, Сони, Алисы и Миши.

Признаться, приятно смотреть на семью и понимать: здесь все желанны и любимы. Для ребёнка очень важно чувствовать, что он – радость и счастье своих родителей. Такова природа человека: любить и быть любимым.

– Когда с супругом поженились, не думали, что у нас будет большая семья, – рассказывает Наталья Петровна. – С нетерпением ждали появления на свет как нашего первенца Надю, так и самого маленького Михаила. Рождение детей в нашей семье всегда было большой радостью, счастьем, смыслом жизни.

В семье все очень привязаны друг к другу. Свободное время всегда стараются проводить вместе: ходят на рыбалку, в лес. Очень любят активный отдых.
– Растим детей своими силами, стараемся, чтобы они ни в чём не нуждались, – признаётся новолукомчанка.

Проблем много. Но они уже не кажутся такими большими и серьезными, когда сидишь вечером в окружении шестерых детей, слушаешь рассказы старших, младших и понимаешь, что это и есть настоящее женское счастье.

Помимо домашних забот и работы, Наталья Петровна находит возможность участвовать в благотворительных акциях. Связала уже более 100 ангелочков, которые потом передают детям, находящимся на лечении в Боровлянах. Мама шестерых детей не может оставаться в стороне от чужих бед, не раз волонтёром навещала больных ребят. Сейчас включилась ещё в одну благотворительную акцию – «Чудо-осьминожки» – для детей, рождённых раньше срока.

Наталья СТУКАЛОВА.

 
Теги: знакомства
 
 
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Для новолукомчанки Натальи Кравцевич главная профессия её жизни – быть мамой. Она просто профессионал в семейном деле. Представьте, каково это
 
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