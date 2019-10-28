Смешные для нашей армии танки, наказание для таксиста и «помидорная» мода - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

И сразу взбодримся. В стране не утихает тема с американскими танками на белорусско-литовской границе. В воскресных программах ими стращали государственные телеканалы. Вчера подключился президент. И хотя он считает , что «30 танков — просто смешно для нашей армии», сходу предупредил : «надо быть здесь поаккуратнее» — БелАЭС рядом. Министр обороны добавил: ряд мер позволит «остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы». А генсек альянса всем им ответил .

Мы же тем временем подробно разобрались в вопросе: что это за танки, нештатная ли ситуация на границе, почему белорусская сторона решила на нее так отреагировать и стоит ли теперь нам всем волноваться. Эксперт, кстати, считает, что вопрос вообще не в отношениях с Литвой, США или НАТО. Так Беларусь пытается улучшить позиции в переговорах с Россией, причем по вопросам, с оружием вообще не связанным.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

О чем белорусам стоит волноваться с неменьшим энтузиазмом, так это об оттоке врачей за границу . В борьбу за наших медиков включилась Польша, а там зарплата у докторов 3−4 тысячи евро.

У нас же пока зарплаты и выплаты растут не такими большими тепами. С 1 ноября на 9 рублей повышается единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка, пособие при рождении второго и последующих детей вырастет примерно рублей на 13. Минимальные трудовые и социальные пенсии c 1 ноября повысятся на сумму до одного рубля.

не такими большими тепами. С 1 ноября на 9 рублей первого ребенка, пособие при рождении второго и последующих детей вырастет примерно рублей на 13. Минимальные трудовые и социальные пенсии c 1 ноября на сумму до одного рубля. Недалеко от жилого квартала Дрозды, популярного среди чиновников, вырос новый нарядный четырехэтажный офис. Узнали , кто его построил. Оказывается, владельцы — из топ-200 богатейших бизнесменов России.

, кто его построил. Оказывается, России. Продолжаем наш проект «Если к вам пришли» мнением экспертов. Они рассказывают, каких изменений в белорусском уголовном праве ждут отечественные юристы.





Поговорили с одним из самых юных кандидатов в депутаты нынешней избирательной кампании — айтишником Алексеем Лазаревым. Активист рассказал об отношении к «закону об отсрочках», почему родители прививают нам «неправильное» мышление и для чего молодым кандидатам общий твиттер-аккаунт с мемами.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Наконец-то это случилось! Нашлась минчанка, которая наказала зарвавшегося таксиста. За поездку в 1,5 километра она как-то отдала 73 рубля, а сейчас выиграла суд: ей вернут 80 рублей и выплатят 400 рублей компенсации . И что еще важнее: решение суда было вынесено в отношении неопределенного круга потребителей, чьи права были нарушены. Это значит, что все пассажиры, которые столкнулись с такими завышенными тарифами, могут заявлять индивидуальные иски.

73 рубля, а сейчас выиграла суд: . И что еще важнее: решение суда было вынесено в отношении неопределенного круга потребителей, чьи права были нарушены. Это значит, что все пассажиры, которые столкнулись с такими завышенными тарифами, могут заявлять индивидуальные иски. Невролог подробно рассказала о болезни, которая приводит к инсульту и слабоумию, а начинается с головной боли и потери памяти. Хроническая ишемия мозга — очень опасное заболевание, которое считается одной из самых частых причин инсультов. Как правило, с ним люди сталкиваются после 45 лет, но сегодня медики бьют тревогу: болезнь молодеет.





Очень красивая, но немного грустная история о том, как семья горожан переехала в деревню за дочерью, которая решила спасти выбракованную лошадь . Нюся брала призовые места, а потом заболела и в 16 лет стала ненужной. Но ей очень повезло с новой хозяйкой: 14-летняя Лера уговорила родителей выкупить любимицу и поменять город на деревню.

о том, как семья горожан переехала в деревню за дочерью, которая . Нюся брала призовые места, а потом заболела и в 16 лет стала ненужной. Но ей очень повезло с новой хозяйкой: 14-летняя Лера уговорила родителей выкупить любимицу и поменять город на деревню. Пара из-под Пинска, Сергей и Наталья, больше 20 лет занимается помидорами . Они законодатели «помидорной» моды на Комаровке с самым большим и редким ассортиментом: черные, изумрудные, малиновые, фиолетовые — каких томатов у них только нет. Узнали, почему они скрывают названия лучших сортов и как по покупке домашних томатов отслеживают благосостояние покупателей.

. Они с самым большим и редким ассортиментом: черные, изумрудные, малиновые, фиолетовые — каких томатов у них только нет. Узнали, почему они скрывают названия лучших сортов и как по покупке домашних томатов отслеживают благосостояние покупателей. Девушка, которую потеряли в электричке 20 лет назад, вышла замуж за парня, нашедшего ее родителей. Заново обретенных мамы и папы на свадьбе на было, но пара планирует приехать к ним в гости на Новый год.





Проверили, как выглядит дом из двойного бруса после 15 лет эксплуатации . В Беларуси такие строят всего полтора десятка лет. Сама технология молодая — ее придумали финны четверть века назад. Так скандинавы решили вопрос с энергоэффективностью деревянных строений: двойная стена теплее традиционного сруба. К технологии есть большой интерес, но и вопросов — не меньше.

. В Беларуси такие строят всего полтора десятка лет. Сама технология молодая — ее придумали финны четверть века назад. Так скандинавы решили вопрос с энергоэффективностью деревянных строений: двойная стена теплее традиционного сруба. К технологии есть большой интерес, но и вопросов — не меньше. Белорусская учительница из сельской школы получила грант от Google. Его вручили за проект Time to code («Время писать код») — инициативу для детей из сельской местности, чтобы те могли в игровой форме изучить основы программирования и цифровых технологий. Побеседовали с Людмилой Рыбчинской о том, что сейчас изучают школьники.

О КРАСОТЕ И СПОРТЕ

Белорусско-бельгийская пара Арина Соболенко и Элиз Мертенс в первом матче группового этапа на турнире в китайском Шэньчжэне уступила голландско-немецкому дуэту, хотя по очкам к победе была ближе.

в первом матче группового этапа на турнире в китайском Шэньчжэне голландско-немецкому дуэту, хотя по очкам к победе была ближе. 31 октября в столице Беларуси начнется Кубок мира по велоспорту на треке. И даже если вас не очень интересует этот вид спорта, трек «Минск-Арены» стоит посетить хотя бы ради Летиции Патерностер — одной из самых красивых спортсменок мира.





В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля. Запоминающееся видео можно посмотреть тут . Как вы уже поняли, оно короткое.

Все новости понедельника, 28 октября

Приятный бонус для дочитавших — большой гид по кинофестивалю «Лiстапад» , который стартует в выходные: хиты для тех, у кого нет времени, фильмы о girl power, комедии, триллеры и пр. — разложили все по полочкам. Пользуйтесь!

Мирного вам вторника, ваша редакция.