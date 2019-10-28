Кефир, салаты и супы. Сколько стоит обед в новой студенческой столовой для всех в центре Витебска

Источник материала: Tut.by

На проспекте Фрунзе недавно открылась столовая медуниверситета — Loсus Bonus (в переводе с латинского «Уютное место»). Пообедать здесь могут не только студенты и преподаватели, но и любой горожанин. «Витебский курьер» протестировал новое заведение.





Попасть в столовую можно из разных корпусов университета и просто с проспекта Фрунзе.

Интерьер столовой приятный: уютно, очень много света, отделка в неброских теплых тонах. Есть искусственные водопады, которые быстро стали у студентов любимым местом для селфи.













Цены на студенческий обед вполне доступны. Вот что у нас получилось:

Салат из свеклы с сыром — 58 копеек

Солянка мясная со сметаной — 95 копеек

Котлета из цыпленка — 1 рубль 5 копеек

Каша гречневая — 27 копеек

Компот — 44 копейки Итого: 3 рубля 29 копеек.

В день, когда мы пришли в столовую, в меню предлагали еще несколько салатов — из капусты с майонезом (37 копеек), из свежих огурцов со сметаной (64 копейки), с крабовыми палочками (1 рубль 5 копеек), из птицы с ветчиной (1 рубль 97 копеек).

Из супов, кроме солянки, был перловый с грибами (58 копеек). Имелся выбор и второго блюда: биточки из цыплят (1 рубль 68 копеек), биточки «Полесские» (2 рубля 19 копеек), сырники (1 рубль 98 копеек). Стакан 1% кефира — 28 копеек.

Loсus Bonus, скорей всего, станет популярным. Во-первых, находится в центре города. Во-вторых, на проспекте Фрунзе хватает точек общепита, но это либо кафе с ценами, которые не совсем по карману студентам, либо фастуд, который не каждому по вкусу.