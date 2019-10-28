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Десять тигров застряли на польско-белорусской границе. Один уже умер от истощения

29.10.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На польско-белорусской границе застрял грузовик с десятью тиграми, которые ехал из Италии в Россию. В Беларусь их не впустили из-за отсутствия всех необходимых документов, а владелец отказывается их возвращать в Италию, пишет Gazeta Wyborcza.

Тигры отправились из Италии в Россию 22 октября. Их перевозят в ящиках. Животные истощены, один из тигров уже умер.

Как рассказала директор Познанского зоопарка Ева Зграбчинская, с ней связалась главная ветеринарная инспекция, и попросила помочь животным. Зоопарк в Познани может принять только шесть тигров. Другие зоопарки помочь отказались.

Застрявших на приграничной автостоянке в грузовике тигров кормят покупной курицей из магазина, но их состояние ухудшается из-за нахождения в ящиках.

 
 
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Застрявших на приграничной автостоянке в грузовике тигров кормят покупной курицей из магазина, но их состояние ухудшается из-за нахождения в ящиках.
 
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