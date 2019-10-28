Буда-Кошелевскому отделению Департамента охраны МВД Республики Беларусь исполняется 43 года

Источник материала: Газета Авангард

Службе охраны исполняется 67 лет, Буда-Кошелевскому отделению Департамента охраны МВД Республики Беларусь – 43 года.





Начальник Алексей Лапицкий рассказал о том, чем наполнены будни организации, в ведении которой находится безопасность нашего имущества.

– Охраной защищены 178 объектов различных форм собственности, в их числе такие крупные, как, РУП «Белоруснефть-Особино», СП «Амипак»-ОАО, ООО «Мясокомбинат Кошелево», ООО «Вахавяк», филиал ОАО «Рогачевский МКК» по производству сыров и другие. Нужно отметить отсутствие краж в оборудованных охранной сигнализацией точках. Сегодня расстояние от райцентра не имеет значения: если ранее телефонная связь была обязательной, то сегодня нет. Другими словами, даже в самом отдаленном уголке района у граждан есть возможность доверить нам охрану своего жилища.

Данным направлением занимаются 130 работников отделения. Настоящими профессионалами своего дела являются электромонтер 6 разряда охранной сигнализации Василий Сердюков, дежурный пульта управления Светлана Алейникова, непосредственно в службе охраны каждый из них уже более 30 лет. Кстати, Алексей и Евгений Сердюковы пошли по стопам отца. Милиционер группы задержания Юрий Дятел работает у нас немногим более 10 лет и также является примером ответственности и трудолюбия, – отметил Алексей Лапицкий.

К слову, на работу отделение приглашает молодых людей в возрасте до 25 лет, физически и морально готовых выполнять поставленные задачи. В своих рядах служба охраны будет рада видеть сторожей, контролеров, охранников.

По вопросам оборудования объектов охранной сигнализацией обращайтесь по телефонам: 7-56-12, 7-56-22, 7-56-20.





Галина ГОРБАЧ

Фото автора и Ирины ШУТОВОЙ