Изменился режим работы пунктов упрощённого пропуска Пинского погранотряда

Источник материала: Полесская правда



В связи с переходом Украины на зимнее время с 27 октября 2019 года изменился режим работы пунктов упрощенного пропуска Пинского пограничного отряда:

в Кобринском районе пункт пропуска «Дивин», в котором осуществляется только пограничный контроль, работает с 9 до 20 часов.

в котором осуществляется только пограничный контроль, работает с 9 до 20 часов. пропуск граждан в упрощенном пункте пропуска «Трушино» в Пинском районе осуществляется с 10.00 до 18.00.

осуществляется с 10.00 до 18.00. ПУП «Ольманы» в Столинском районе будет работать с 10.00 до 17.00 (здесь осуществляется пропуск только в выходные и праздничные дни).

Такой режим работы будет действовать на период зимнего времени – до 29 марта 2020 года.