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Изменился режим работы пунктов упрощённого пропуска Пинского погранотряда

29.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Изменился режим работы пунктов упрощённого пропуска Пинского погранотряда
В связи с переходом Украины на зимнее время с 27 октября 2019 года изменился режим работы пунктов упрощенного пропуска Пинского пограничного отряда:

  • в Кобринском районе пункт пропуска «Дивин», в котором осуществляется только пограничный контроль, работает с 9 до 20 часов.
  • пропуск граждан в упрощенном пункте пропуска «Трушино» в  Пинском районе осуществляется с 10.00 до 18.00.
  • ПУП «Ольманы» в Столинском районе будет работать с 10.00 до 17.00 (здесь осуществляется пропуск только в выходные и праздничные дни).

Такой режим работы будет действовать на период зимнего времени – до 29 марта 2020 года.

 
 
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> В связи с переходом Украины на зимнее время с 27 октября 2019 года изменился режим работы пунктов упрощенного пропуска Пинского пограничного отряда: в Кобринском...
 
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