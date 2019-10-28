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Изменился режим работы пунктов упрощённого пропуска Пинского погранотряда
29.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Такой режим работы будет действовать на период зимнего времени – до 29 марта 2020 года.
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> В связи с переходом Украины на зимнее время с 27 октября 2019 года изменился режим работы пунктов упрощенного пропуска Пинского пограничного отряда: в Кобринском...
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