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Пинские дорожники отметили профессиональный праздник

29.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинские дорожники отметили профессиональный праздник
Нет, что ни говорите, а есть во всем этом какая-то несправедливость. Обратите внимание: к профессиональному празднику дорожников средства массовой информации, как сговорившись, пишут и говорят исключительно о людях рабочих специальностей – механизаторах, дорожных ремонтниках, машинистах асфальтоукладчиков или о слесарях ремонтных баз.

И вроде как не при делах остаются управленцы, те, кто непосредственно руководит работами и обеспечивает их проведение. Между тем, как раз от качества и эффективности их действий во многом зависит успех или неуспех всей работы, рост или падение производственных показателей. Никто не спорит, суровые мужчины в спецовках, которые вкалывают на трассах круглый год под семью ветрами, дождем и палящим солнцем, заслуживают глубокого уважения.

Но сегодня предлагаю нарушить традицию и в канун Дня автомобилиста и дорожника поговорить о буднях управленческого аппарата филиала КУП «Брестоблдорстрой» «Пинское дорожное ремонтно-строительное управление № 104». Организация, рожденная в декабре 1957 года и претерпевшая с тех пор ряд структурных трансформаций, имеет свои крепкие традиции, главная из которых – делать дело на совесть.

Наверное, рассказ об управлении следовало бы начать с капитанов производства – ди-ректора и главного инженера. Но давайте к ним вернемся чуть позже, после похода по кабинетам двухэтажного здания в Молотковичах, где, собственно, и размещен штаб дорожников.

Вот планово-производственный отдел. Им руководит Виктор Петрович Кобринец. И руководит более десятка лет, что уже само по себе является знаком качества работы – должность, скажем прямо, сложная, требующая серьезных знаний и практических навыков, умения не просто видеть перспективу, но и обосновать возможность ее реализации. Как знать, удалось бы это начальнику отдела, не будь у него в подчинении команды высококлассных специалистов. Таких, к примеру, как инженер по организации и нормированию труда Наталья Леонидовна Батюшко. Стаж ее работы в управлении, ни много ни мало, 34 года. Специалист, каких поискать, она является тем самым незаменимым и надежным звеном во всем отлаженном механизме управленческого аппарата.

Под стать ей и инженер-технолог Елена Ивановна Богданович. 20 лет в этой должности сделали ее ведущим специалистом, практически не допускающим ни единой помарки в работе.

Не нуждается в особых рекомендациях и инженер по безопасности дорожного движения Николай Николаевич Байда, стаж работы которого в управлении тоже перевалил за 20 лет. Его тут знают как специалиста самой высокой квалификации, принципиального и порядочного человека, надежного товарища, всегда готового помочь дельным советом.

А как себя чувствует в этой компании новичок, экономист Валентина Валерьевна Кондарева, которая пришла в ДРСУ-104 всего год назад? Я так думаю, что неплохо. Обстановка в отделе доброжелательная, а от нового сотрудника требуется лишь одно – добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей.

Переходим в бухгалтерию. У трех специалистов, которые здесь трудятся, работы всегда столько, что иногда просто удивляешься, как они с ней успевают справляться. Не секрет ведь, что у финансирования дорожного строительства всегда есть сложности, нюансы, которые рискует упустить из вида даже самый опытный специалист. Главбух Альферович Максим Григорьевич не упускает – мелочей в работе у него нет. Выпускник государственной сельскохозяйственной академии в Горках, он занял должность четыре года назад и зарекомендовал себя надежным начфином, который держит под контролем каждую копейку.

Очень важный, если не важнейший в системе, отдел механизации. Техника в ДРСУ-104 всегда на ходу, а ее оперативный переброс с одного участка на другой является у дорожников делом обычным, хотя и требует, как говорится, работы на упреждение: машины и механизмы должны находиться в нужном месте именно в нужное время. Начальник отдела механизации и энергетики Сергей Васильевич Якубчик работает в должности без двух лет 40 лет.

Инженер-энергетик Анатолий Данилович Дубина отдал
дороге более 20 лет жизни. Хозяйство у дорожников в большинстве своем энергонасыщенное, требующее к себе повышенного внимания. Слава богу, особых сбоев в этом секторе пока не было, в чем несомненная заслуга Анатолия Даниловича.

Значение должности диспетчера, которую занимает Александр Иванович Богданович, трудно переоценить: распределение техники, поставка материалов, работа автотранспорта – вот сфера его деятельности. Образно говоря, диспетчер держит руку на пульсе всего хозяйственного механизма.

Ну, а за безопасность труда отвечает опытный инженер Виталий Федорович Олиферчук, специалист с двадцатилетним стажем. И, судя по статистике, отвечает надежно. Чтоб не сглазить! Сегодня вопросы безопасности труда и соблюдения правил техники безопасности находятся в центре внимания практически на каждом производственном участке.

Теперь о капитанском мостике: несколько лет назад Александр Петрович Будник занял пост директора ДРСУ-104 не в самое лучшее для дорожников время: организация никак не могла избавиться от проблем, часть из которых носила вполне объективный характер, а для решения остальных потребовалась железная воля нового руководителя, его бескомпромиссность, помноженная на умение работать с людьми, а главное, профессионализм дорожника, успевшего поработать и в высших эшелонах «Белавтодора», и на ответственных должностях у нас в районе.

Не обойтись директору без главного инженера Григория Леонтьевича Тризно. Его имя люди с благодарностью произносят в разных уголках Пинщины, куда под его руководством пришли благоустроенные дороги.

…Хоть дорожники и не любят особо распространяться о своих планах на будущее, уезжая, я краем уха услышал следующую информацию:

– На 2020 год планируется перевод булыжника в асфальтобетон на дороге Доброславка – Погост-Загородский – Парохонск – Молодельчицы и на подъезде к деревне Вулька-Лавская.

Юрий СЕРГЕЕВ
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