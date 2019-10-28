В Гомеле студентка заметила посреди реки замерзающего котенка - и не смогла пройти мимо

Источник материала: Tut.by

В Гомеле неравнодушная девушка спасла замерзающего у реки котенка. Подробности трогательной истории рассказали в МЧС.





В воскресенье, 27 октября, спасателям позвонила гомельчанка: на одной из опор Новобелицкого моста через реку Сож уже долгое время сидит котенок, вокруг вода и животное попасть на сушу не может.

Спасатели передали информацию работникам ОСВОД, и те на катере доставили котенка на берег.



Фото: МЧС

Девушка согрела продрогшее бездомное животное, а проходивший мимо рыбак поделился своим уловом.

Как удалось выяснить, спасительницу котенка зовут Анастасия Шумская, она будущий педагог, учится в ГГУ им. Ф. Скорины. Девушка рассказала, что животное на время пристроили волонтеры из Гомельского общества защиты животных «Доброта» . Но постоянного дома у него пока по-прежнему нет.

Если кто-то желает завести себе хвостатого друга, обращайтесь в общество.



