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В Гомеле студентка заметила посреди реки замерзающего котенка - и не смогла пройти мимо
29.10.2019 09:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле неравнодушная девушка спасла замерзающего у реки котенка. Подробности трогательной истории
В воскресенье, 27 октября, спасателям позвонила гомельчанка: на одной из опор Новобелицкого моста через реку Сож уже долгое время сидит котенок, вокруг вода и животное попасть на сушу не может.
Спасатели передали информацию работникам ОСВОД, и те на катере доставили котенка на берег.
Девушка согрела продрогшее бездомное животное, а проходивший мимо рыбак поделился своим уловом.
Как удалось выяснить, спасительницу котенка зовут Анастасия Шумская, она будущий педагог, учится в ГГУ им. Ф. Скорины. Девушка рассказала, что животное на время пристроили волонтеры из
Если кто-то желает завести себе хвостатого друга, обращайтесь в общество.
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В воскресенье, 27 октября, на пульт оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС от гомельчанки поступило сообщение о том, что на одной из опор...
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