﻿ Погода на последние дни октября. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на последние дни октября

29.10.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Во вторник 29 октября по республике будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, днем по северу с мокрым снегом, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Дискомфорта добавит сильный порывистый северо-западный ветер – до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до +6, днем от +3 до +8, по югу до 10 градусов тепла.

В последующие двое суток станет еще холоднее, придут ночные заморозки.
В среду 30 октября ночью местами кратковременные осадки, в основном мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы от 0 до -5, днем от 0 до +5, по юго-западу до 7 градусов выше нуля.
В четверг 31 октября местами, преимущественно по северной половине страны, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью неустойчивый 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1, местами до минус 6, днем по стране от +1 до +7.

https://www.sb.by

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Холодная погода ожидается в Беларуси в предстоящие несколько суток, в среду и четверг ночью ожидаются заморозки.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пинские дорожники отметили профессиональный праздник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика