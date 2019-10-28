Погода на последние дни октября

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Во вторник 29 октября по республике будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, днем по северу с мокрым снегом, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Дискомфорта добавит сильный порывистый северо-западный ветер – до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до +6, днем от +3 до +8, по югу до 10 градусов тепла.

В последующие двое суток станет еще холоднее, придут ночные заморозки.

В среду 30 октября ночью местами кратковременные осадки, в основном мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы от 0 до -5, днем от 0 до +5, по юго-западу до 7 градусов выше нуля.

В четверг 31 октября местами, преимущественно по северной половине страны, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью неустойчивый 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1, местами до минус 6, днем по стране от +1 до +7.