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«Ярмарка спортивных игр»

29.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В ГУО «Ясли-сад №33 г. Борисова» в рамках акции «Минщина спортивная» 19 октября прошел физкультурный праздник «Ярмарка спортивных игр» для детей старшего дошкольного возраста и их родителей. Они участвовали в веселых эстафетах, подвижных играх-забавах, где показали свою ловкость, силу, быстроту, сообразительность и организованность, проявили также знания в области физической культуры. В зале царили смех, шум и веселье. Все были в восторге — дети, родители, болельщики. Участники и болельщики получили сладкие призы за активное участие. Праздник прошел в веселой дружеской атмосфере, все получили не только положительные эмоции, но и провели время с пользой для здоровья.

Татьяна ХВАЩЕВСКАЯ, воспитатель группы №10 ГУО «Ясли-сад №33 г. Борисова»

 
 
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Нет такого ребенка, который не любил бы праздники. Ведь праздник это всегда веселье, радость и счастье. В дошкольном учреждении —особенно любят спортивные...
 
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