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В Гомеле во время закладки психотропов задержаны мужчина и его несовершеннолетний сын

29.10.2019 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле во время производства закладок с психотропами оперативники задержали 44-летнего мужчину и его 16-летнего сына, сообщили в УВД.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Семейный тандем прибыл в областной центр из Светлогорска. 20 октября поздно вечером отец и сын были задержаны недалеко от одного из гаражных кооперативов как раз во время производства закладки. На месте оперативники обнаружили 30 свертков с веществом общим весом более 15 грамм. Согласно заключению эксперта, порошок содержит в своем составе особо опасный психотроп — Альфа-PVP и параметилэфедрон.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Также у задержанных изъяты металлические ложки, фасовочные пакеты, изоляционная лента, электронные весы, перчатки, респираторы. Кроме этого, милиционерам стало известно о еще 60 закладках, которые отец и сын ранее сделали на территории области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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Семейный тандем прибыл в областной центр из Светлогорска.
 
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