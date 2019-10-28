В Гомеле во время закладки психотропов задержаны мужчина и его несовершеннолетний сын

Источник материала: Tut.by

В Гомеле во время производства закладок с психотропами оперативники задержали 44-летнего мужчину и его 16-летнего сына, сообщили в УВД.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Семейный тандем прибыл в областной центр из Светлогорска. 20 октября поздно вечером отец и сын были задержаны недалеко от одного из гаражных кооперативов как раз во время производства закладки. На месте оперативники обнаружили 30 свертков с веществом общим весом более 15 грамм. Согласно заключению эксперта, порошок содержит в своем составе особо опасный психотроп — Альфа-PVP и параметилэфедрон.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Также у задержанных изъяты металлические ложки, фасовочные пакеты, изоляционная лента, электронные весы, перчатки, респираторы. Кроме этого, милиционерам стало известно о еще 60 закладках, которые отец и сын ранее сделали на территории области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.