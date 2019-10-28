Источник материала: Кировец





Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі» пройдет 15 ноября в Могилеве. Об этом сообщили в облисполкоме.

Заслуженные награды во Дворце культуры области получат около 140 работников сельского хозяйства региона, победителей уборочной кампании 2019 года. Подарком для присутствующих станут выступления творческих коллективов. Будут организованы концертные площадки, выставка сельскохозяйственной техники, выездная торговля.

Торжественное мероприятие приурочат ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этом году отмечается в Беларуси 17 ноября.