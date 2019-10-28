В Глусском районе 26 октября состоялся субботник. Фоторепортаж

Источник материала: Радзiма



В минувшие выходные в Беларуси в ходе месячника по наведению порядка, благоустройству и озеленению территории прошли субботники. Жители городов и деревень, руководители предприятий, организаций и учреждений, молодежь и актив общественных объединений работали на закрепленных за ними территориях. Высадили деревья и кусты, убрали территорию от бытового мусора, листвы, травы, поросли.

Около тысячи молодых деревьев и кустарников посадили за два субботника в Глусском районе. Однако в перечне работ по благоустройству — не только озеленение и уборка территорий. Большое внимание уделяется вовлечению в сельхозоборот земель: участки с чересполосицей, где один человек сеет, а пятеро бросили (как было, например, возле объездной дороги в Глуске, возле Лучек, Чикилей), теперь приведены в порядок, запаханы, засеяны. Продолжаются работы по строительству, ремонту и покраске заборов, фасадов зданий, вырезке кустарников. Работники культуры трудились на уборке помещений в «Орионе», в обновленном здании уже смонтировано оборудование в зрительном зале, гардеробе, установлено звуковое оборудование, выполнен ряд других внутренних работ.

























































































