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В Глусском районе 26 октября состоялся субботник. Фоторепортаж
29.10.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Около тысячи молодых деревьев и кустарников посадили за два субботника в Глусском районе. Однако в перечне работ по благоустройству — не только озеленение и уборка территорий. Большое внимание уделяется вовлечению в сельхозоборот земель: участки с чересполосицей, где один человек сеет, а пятеро бросили (как было, например, возле объездной дороги в Глуске, возле Лучек, Чикилей), теперь приведены в порядок, запаханы, засеяны. Продолжаются работы по строительству, ремонту и покраске заборов, фасадов зданий, вырезке кустарников. Работники культуры трудились на уборке помещений в «Орионе», в обновленном здании уже смонтировано оборудование в зрительном зале, гардеробе, установлено звуковое оборудование, выполнен ряд других внутренних работ.
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