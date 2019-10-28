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В Могилеве девушка выгуливает поросенка на поводке. Знакомьтесь - «наглый и прожорливый» Веня!

29.10.2019 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы еще не видели, как по Могилеву гуляет девушка со свиньей на поводке, знакомимся: Лиза, 19 лет, и Веня, 4 месяца. Мини-пиг у девушки появился внезапно, 3 месяца назад. Родители были в шоке, но теперь души не чают в Венечке: он чистоплотен, мил и разогнал всех ворон, которые ели дома виноград.

— С ним невозможно никуда успеть, — говорит Лиза. — Все подходят, спрашивают, кто это, удивляются, умиляются и просят его погладить, потискать.

А Веня не очень любит такое панибратство и ведет себя как Вениамин: отворачивает нос, повизгивает, похрюкивает и вообще всем своим видом показывает свое «фи». Поросенку гораздо больше нравится гулять, все обнюхивать, облизывать и, при возможности, жевать. Он хоть и мини, но все же свинья.


А для хозяйки, Елизаветы Марченко, он — Венюша. На ее голос он откликается, за ней быстро-быстро бежит на прогулке, с ней спит в кровати, отказываясь от своей лежанки возмущенным визгом.

Лиза — занимается конным спортом, и мини-пига купила себе ее тренер. Где и за сколько, девушка не знает. Но Веня не ужился с сородичами — вьетнамскими свиньями, которых держит на участке женщина. Те, наглые и более крупные, притесняли малыша. К тому же на участке есть куры, овцы, и маленькому Вене было среди них явно неуютно. И тренер подарила питомца Лере.

— Я не могла отказаться от такого подарка. Когда 3 месяца назад принесла Веню домой, родители, конечно, были в шоке. Как я шучу, подложила им свинью. Зато теперь родители очень к нему привязались. Папе он очень нравится. У нас частный дом, и когда папа на улице, Веня всегда с ним рядом.


Мини-пиг — не первый питомец Лизы. У нее уже были кролики, хорек, немецкие овчарки. Сейчас дома есть кошки, и с одной из них свинья почти подружилась.

Характер у поросенка еще формируется, но пара черт уже ясна: он наглый и обожает есть.

— За еду он сделает что угодно. Даже на спине будет лежать, если в это время дашь ему что-то пожевать. Только еда заканчивается — все: недовольный визг, — говорит Лиза.

А вообще, Веня очень любит, чтобы его чесали. Но первым встречным не дается: сначала нужно познакомиться — как минимум обнюхать руки. Дома Веня ходит в лоток, вылизывает дочиста свои миски и не особо разговорчив. А вот на улице без перерыва похрюкивает и повизгивает. Так, говорит Лиза, он общается с миром.

Мини-пиги очень умные животные, говорит девушка и демонстрирует, что Веня уже освоил некоторые команды: например, поднимается на задние копытца.





На открытых пространствах в городе поросенок все же пока чувствует себя некомфортно. Особенно боится машин. А дома запросто гоняет коз и разогнал всех ворон, которые ели виноград. Видимо, посчитал конкурентами. Встречные собаки Веню чаще обходят стороной — боятся, видимо, потому что не понимают, кто перед ними.

Зимой Веня будет выходить на улицу реже и исключительно в одежде — ее Лиза сошьет сама.

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Теги: знакомства, Могилев
 
 
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«Собаки Веню боятся - видимо, не понимают, что это такое. А еще мини-пиг гоняет коз».
 
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