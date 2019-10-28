ГРОЧС проверил детское кафе «Верона» и городской парк культуры и отдыха на состояние пожарной безопасности

Источник материала: Полесская правда



Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Наривончиком Д.М., в соответствии с решением о проведении мониторинга №135 от 09.10.2019 г. по состоянию на 17.10.2019 г. проведен мониторинг детского кафе «Верона», подчиненного ОАО «Школьник», расположенного по адресу: г.Пинск, ул.Брестская 93.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7.

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «Ювитал». В ходе проведения мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности со стороны обслуживающей организации не выявлено.

В адрес директора ОАО «Школьник» Ковш Алены Михайловны направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с пунктом 99 плана выборочных проверок на второе полугодие 2019 года в Брестской области проведена проверка УК «Пинский городской парк культуры и отдыха имени Краснознаменной днепровской флотилии». В ходе проведения проверки нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 не выявлено.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук