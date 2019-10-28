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В Минске на улице Артема из горящей квартиры спасли мужчину

29.10.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 29 октября спасатели выезжали по звонку о пожаре в многоэтажке по улице Артема, 16 в Минске. Спасен один человек, еще троих эвакуировали, сообщает пресс-служба МЧС.


Житель дома рассказал, что на первом этаже из квартиры идет дым. Когда спасатели были на месте, то поначалу ничего не нашли, но потом выяснилось, что горит имущество на площади 4 квадратных метра в коридоре одной из квартир.

Сотрудники МЧС по штурмовой лестнице спасли оттуда через балкон 56-летнего мужа хозяйки жилища. После обследования бригадой скорой помощи его увезли в больницу с ожогами тела 1−3 степени, термоингаляционной травмой дыхательных путей и отравлением продуктами горения.



Из соседней квартиры вывели еще двух человек, включая двух детей. Они не пострадали.

В результате пожара повреждено имущество в коридоре и закопчена квартира. Причина ЧП еще выясняется.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавшего забрали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.
 
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