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Еврейский мемориальный парк и сквер Погулянка. Какие еще объекты могут появиться в Минске
29.10.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске предлагают названия для улицы, двух скверов и парковой зоны на месте бывшего еврейского кладбища. Об этом сообщает агентство
Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска предлагает названия для нескольких объектов столицы. Свои мнения по этому поводу минчане могут высказать в течение двух недель.
Парковую зону в границах улиц Клары Цеткин, Иерусалимской, Гебелева, Коллекторной предлагают назвать «Еврейским мемориальным парком» — именно здесь в конце XIX—XX веков размещалось еврейское кладбище. Напомним, недавно в Минске на улице Коллекторной прокладывали трубы и
Название «Сквер Погулянка» предлагают присвоить скверу в границах улиц Матусевича и Лещинского. Так назывались хутор и деревня, которые существовали на этом месте в первой половине XX века.
Сквер на улице Якубовского может носить название в честь Ивана Якубовского — памятник-бюст в честь этого военачальника там установлен.
Безымянный проезд от Долгиновского тракта до Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии (Долгиновский тракт, 157) предлагают назвать улицей Лепельской. В этом направлении к северу от Минска находится город Лепель.
Управление культуры Мингорисполкома (220006, Минск, улица Маяковского, 22, корпус 2) принимает мнения жителей города по предложенным названиям до 12 ноября.
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В Минске предлагают названия для улицы, двух скверов и парковой зоны на месте бывшего еврейского кладбища.
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