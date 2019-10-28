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Еврейский мемориальный парк и сквер Погулянка. Какие еще объекты могут появиться в Минске

29.10.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске предлагают названия для улицы, двух скверов и парковой зоны на месте бывшего еврейского кладбища. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска предлагает названия для нескольких объектов столицы. Свои мнения по этому поводу минчане могут высказать в течение двух недель.

Парковую зону в границах улиц Клары Цеткин, Иерусалимской, Гебелева, Коллекторной предлагают назвать «Еврейским мемориальным парком» — именно здесь в конце XIX—XX веков размещалось еврейское кладбище. Напомним, недавно в Минске на улице Коллекторной прокладывали трубы и затронули могилы старых еврейских захоронений.

Название «Сквер Погулянка» предлагают присвоить скверу в границах улиц Матусевича и Лещинского. Так назывались хутор и деревня, которые существовали на этом месте в первой половине XX века.

Сквер на улице Якубовского может носить название в честь Ивана Якубовского — памятник-бюст в честь этого военачальника там установлен.

Безымянный проезд от Долгиновского тракта до Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии (Долгиновский тракт, 157) предлагают назвать улицей Лепельской. В этом направлении к северу от Минска находится город Лепель.

Управление культуры Мингорисполкома (220006, Минск, улица Маяковского, 22, корпус 2) принимает мнения жителей города по предложенным названиям до 12 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске предлагают названия для улицы, двух скверов и парковой зоны на месте бывшего еврейского кладбища.
 
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